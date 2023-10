Brankica za RTL.hr o podjeli soba i Katičinoj ljubomori: 'Ne može me ni vidjeti, a Miji ne da disati'

Otkrila je i kako joj je sjelo dijeljenje kreveta s Katicom i je li htjela radije svoju sobu, svoj prostor kao što je to Ksenija dobila. "Pa iskreno, voljela bih da sam dobila svoju sobu. Katica me još od upoznavanja u 'Ljubav je na selu' ne može vidjeti. Kakva je, takva je. Mislim da je ovo bio dogovor između Mije i Ksenije jer Ksenija je damica... Ne znam zašto. U biti, sve bismo mi htjele imati svoj prostor, ali eto. Nisam mogla birati prva. Ne sviđa mi se boravak u sobi s Katicom jer me baš ne podnosi i primjećuje se da me ne može ni vidjeti", rekla je Brankica.

Kaže da Katica nije takva prema Kseniji nego samo prema njoj. "U prošloj sezoni kad sam bila kod farmera Zvonka, imala sam isti problem sa Smiljom. Ne znam zašto, je li to neka ljubomora među ženama? No ipak smo mi žene nekih zrelih godina pa bismo se tako trebale i ponašati", ispričala je Brankica.

Komentirala je i Mijin potez, odnosno to što je namjestio Katicu svom rođaku. "Katica ne da disati Miji, još kod upoznavanja na početku. Gdje je Mijo, tamo je i ona. Grubo zvuči, ali tako je. Nekako je napadljivo. I Miji je to krenulo na živce. Kad smo došle na imanje k Miji, morala je sjesti kraj njega kod doručka, ručka, večere... To je njemu krenulo na živce i tu se našao njegov rođak Luka koji je sasvim ok. Pričala sam s Katicom i rekla joj da je Luka ok čovjek, njezinih godina, zgodan i simpatičan. No ona je zapela za Miju koji se htio malo rasteretiti", objasnila je Brankica.

Ističe da je ona vedra i vesela. "Ako vidim da muškarac 'grize' i sviđa mi se, onda ok. Ako mi se ne sviđa, onda se povlačim. Ma kakva ljubomora! Nisam je pokazivala ni prošle godine kod Zvonka", komentirala je svoje poljupce i druženje s farmerom.