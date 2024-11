Brankica za RTL.hr otkrila kako je Darka uhvatila u laži: 'To mi je definitivno pokazalo kakav je'

"To je bila viša sila, ja ne mogu. Rekao sam ti što se dogodilo", komentirao je Darko. "Ključ je pukao?", pitala je ona. "Da", potvrdio je Darko. "Ima drugih obveza. Tu se pola dana pogubilo", dodao je. Brankica je istaknula da ju je trebao nazvati. "Sad ona tu radi dramu", rekao je Darko. "Rekao si Anamariji da si u Zagrebu", otkrila je Brankica što je saznala. "Bio sam dan prije u Zagrebu", farmer je rekao. "Budemo je pitali", najavila je Brankica. "To je meni dosta. Niti oprosti Brankica", zaključila je ona.

Dok je Darka razočaralo što je Brankica rekla da bi srušila njegovu rodnu kuću zbog stanja u kojem se nalazi, ona je otkrila da joj smeta što nije otišao na pregled koji mu je dogovorila kod doktora u Zagrebu. "Nisi došao, da si barem ujutro javio. Znači, meni je to strašno. Rekla sam ti, meni sitnice strašno smetaju", rekla je farmeru.

"Darko mi se javio tek navečer tog dana i rekao mi je da mu je ključ pukao te da nije mogao van iz kuće. Ispričao je da je dao staviti novu bravu. Kad sam došla kod njega, vidjela sam da to nije nova brava", dodala je.

Brankica je za RTL.hr komentirala situaciju s Darkom. "Požalio mi se na zdravstveni problem, pronašla sam mu privatnog doktora i dogovorila mu pregled. I onda me doktor zove da nije došao, poludjela sam", otkrila je.

Smatra da ga je uhvatila u laži. "Anamarija mi je rekla da je Darko bio u Zagrebu. Normalan čovjek ne bi trebao lagati. Voli izmišljati, to je to. Ne odgovara mi takvo njegovo ponašanje. To mi je definitivno pokazalo kakav je", zaključila je Brankica.

Novu sezonu 'Ljubav je na selu' gledajte ponedjeljkom i utorkom od 21.15 sati na RTL-u te nedjeljom u 20.15, a nove epizode 24 sata ranije možete pogledati na platformi Voyo.

