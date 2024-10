Brankica za RTL.hr otkrila koji je poznati Hrvat njezin muškarac iz snova: 'Kad vidim njegove tople oči, to je to'

Brankica je za RTL.hr progovorila o svojoj prvoj ljubavi i romantici te je otkrila misli da postoji "princ na bijelom konju".

Sjećaš li se svoje prve simpatije ili prve ljubavi?

Naravno da se sjećam svoje prve simpatije. To je bilo u osmom razredu. Mislila sam da sam jako zaljubljena u tu simpatiju. Znam mu i ime, Damir. Mogu slobodno reći. Bila sam toliko zaljubljena. Ja sam njemu kad smo išli u školu.... Mislim da i danas postoje one čokoladice 'volim te' i 'samo ti'. Ja sam to njemu svaki dan kupovala, nisam mogla spavati. Smiješno mi je, ali preko noći mi je nestala ta simpatija i to je to. Slatka je bila ta simpatija.