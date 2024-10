Brankica za RTL.hr otkrila tko su joj najzgodniji poznati Hrvati, a prvi je Dalić: 'Glumac iz 'Sjena prošlosti' baš je moj tip muškarca'

Brankica iz 'Ljubav je na selu' za RTL.hr otkrila je da bi njezin "princ na bijelom konju" trebao izgledati poput nogometnog izbornika Zlatka Dalića. "Mislim, on je meni top muškarac, izgledom da se razumije. Ja kad vidim njegove tople oči. Meni te oči daju puno priče. Čovjek ima tople oči i to je to. Sretna je njegova žena kraj njega", ispričala je.

Brankica je za RTL.hr otkrila koja su joj dva poznata Hrvata zgodna osim Dalića kojeg je stavila na prvo mjesto. "Glumac Đorđe Kukuljica, koji u seriji 'Sjene prošlosti' glumi Edu, je baš moj tip muškarca. Sve mi odgovara kod njega - izgled, toplina očiju. Volim ga gledati u seriji i taj dojam očiju mi je važan. Da mi je sresti takvog muškarca", ispričala je.