Brankicu iz 'Ljubav je na selu' dirnula predivna gesta kandidatkinje Rive: 'Nikad to neću zaboraviti'

Iako Brankica i Riva nisu bile na istim farmama, tijekom snimanja showa 'Ljubav je na selu' su se sprijateljile. Prijateljstvo i dalje živi, a Brankica je na svom Facebooku podijelila što je nedavno doživjela s Rivom.

"Prije izvjesnog vremena tražila sam preko Facebooka da mi netko kaže gdje da kupim marame za glavu, ali pamučne. Volim ih nositi kao rajf za kosu. Budući da sam sudjelovala u showu 'Ljubav je na selu' upoznala sam tamo ženu koju sam tamo vidjela tri dana. I tu smo popričale, ona se javila i rekla da će mi naći u Njemačkoj jer tamo živi. Mislila sam u smislu da žena ima svojih obaveza, gdje će još na mene misliti koju je upoznala prije pet mjeseci. I to tri dana. Jučer dobijem njezin paket s tim maramama i sitnice. Toliko me to razveselilo. Kao da mi je poslala pola Njemačke", napisala je Brankica.