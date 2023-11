Branko i dalje očaran Smiljom, a ona poručila: 'To što je on zaljubljen u mene, to je njegova stvar'

Komentirala je njihov odnos.

"To što smo nas dvoje sad na vi, to je druga priča. Što se mene tiče. Ja ne znam kako on. To što je on zaljubljen u mene, možda je bezobrazno od mene, to je njegova stvar. Ja nisam vidjela sebe kraj njega od početka", rekla je.

Show 'Ljubav je na selu' gledajte na RTL-u i platformi Voyo!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO IZ 'LJUBAV JE NA SELU':