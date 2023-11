Branko odabrao Smilju, Marija na prepad poljubila Jožefa, a Perka izbačena uz suze: 'Uvijek prva letim'

Antine cure sredile su se za izlazak, no on ih je odveo u vinograd kako bi vinom punile boce.

Ante i Klara ostali su sami, a on joj je poručio da još bira. ''Kako je on to opisao, to bih mogla biti ja'', uzbuđeno je poručila.

''Klara i ja imamo prijateljski odnos, s povlasticama'', zagonetno je kazao Ante.

Stiglo je vrijeme da Branko odabere koga vodi na putovanje, a podršku mu je došla pružiti i Anita Martinović. Farmer je poručio kako mu se Ruža svidjela na prvu, a Smilji ne može naći nijednu grešku.

''Smilja mi znači sve u životu, poput moje pokojne supruge'', kazao je pa odabrao, ''Moje će srce od sada kucati samo za Smilju. To je moja konačna odluka. To mi moje srce govori. Bit ću prema njoj strpljiv koliko bude potrebno''.

''Nije me iznenadila odluka... Idemo korak po korak, čut ćemo se, dogovorit ćemo se'', Smilja je rekla, no bez posebnog entuzijazma i sreće.

''Sretna sam zbog njih, ja sam za to navijala od početka'', nije bila razočarana Ruža.