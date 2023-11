Branko ostvario Smilji želju, a ona otkrila: 'Ne znam kako ću mu zahvaliti. Stalno mi to spominje'

Branko i Smilja uživaju u romantičnom putovanju u Splitu, a on se tijekom ručka javio svom sinu. Farmer je otkrio da su otputovali baš u taj grad jer je to bila Smiljina želja. "Ja sam joj omogućio. Rekao sam: 'Smiljo, odaberi, reci'", ispričao je.

"Napokon mi se želja ostvarila. I to me Branko doveo u Split. Ne znam kako ću mu zahvaliti. Stalno mi to spominje", rekla je Smilja. Komentirala je i kako je Branko uvijek isti. "Branko je Branko. Navikla sam da je takav. Nema kod njega nekih promjena, ni pozitivnih ni negativnih. On je takav kakav je", istaknula je nakon što farmer nije želio ni probati tjesteninu s kozicama. Predomislio se nakon njezinih nagovaranja.

Smilja je otkrila da je uglavnom slušala o Brankovim bolestima, a organizirao joj je vožnju brodom.

Show 'Ljubav je na selu' gledajte na RTL-u i platformi Voyo!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO IZ 'LJUBAV JE NA SELU':