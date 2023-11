Branko se dvoumio, a Ruža mu olakšala nakon njegove izjave: 'Ja se povlačim'

Branko je nazdravio s kandidatkinjama i razgovarao o svom odabiru jedne od njih. "U oči se gleda. Nemoj mi gledati sa strane", istaknuo je farmer.

Smilja i Ruža su zaplesale, a Branko ih je snimao. "Zavolio sam ih jednu i drugu. Kako da se odlučim?", komentirao je farmer. Nakon toga je zaplesao sa Smiljom.

Pitao je Smilju je li za ona za njihovu vezu. "To znači da bi bila kraljica nad kraljicama. To je odluka moja", rekao joj je. On kaže da se pokajao, ali on se i dalje dvoumi. Hoće i sa mnom, hoće i sa Smiljom. Ne može se odlučiti", komentirala je Ruža.

"Dajem ti da razmisliš", rekao je Branko Smilji. "Ja ću reći da moje srce kuca samo za nju", dodao je.

"Onda si izabrao, a ja da budem broj dva nema šanse", istaknula je Ruža. "Ja mogu promijeniti mišljenje do sutra", rekao je farmer. "Ali srce ne možeš", komentirala je Ruža. "Ja se povlačim i želim sve najbolje vama dvoje", istaknula je Ruža.

Show 'Ljubav je na selu' gledajte na RTL-u i platformi Voyo!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO IZ 'LJUBAV JE NA SELU':