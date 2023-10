Branko se ispričao Antoniji i zaključio: 'Želim s tobom ostati kao brat. Zauvijek prijatelji'

Branku je smetalo što se Antonija ljuti na njega i istaknuo je da su poput brata i sestre. "Ako sam bio nekulturan, ja se izvinjavam i želim s tobom ostati kao brat. Zauvijek prijatelji", rekao je. Antonija je komentirala da ju je Branko malo povrijedio, ali da mu je to oprostila.

Antonija se požalila da se nije naspavala dva dana jer ima cimericu Ružu koja je po noći nemirna. "Budi me i ne mogu spavati", rekla je ona. Antonija je zato odspavala malo na kauču.

Ruža je rekla farmeru da se presvuče u laganiju odjeću jer je vani vruće, no on je to odbio. "Prije nego što se neka odluči, bolje da se vidi što više", istaknula je Ruža.

Antonija je rekla Branku da skine majicu i bude u potkošulji. Smilja mu je stavila pregaču. "Sad može skinuti hlače. Ne vidi se ništa", komentirala je kroz smijeh. Farmer je nakon nagovaranja kandidatkinja odlučio skinuti majicu i ostati u potkošulji te je odjenuo kratke hlače.

"Branko izgleda kao prava snajka", našalila se Ruža. Branko je pekao svinjetinu. Dok su Ruža i Antonija pripremale salatu, farmer i Smilja su nazdravljali pivom. "Iz njezine ruke je sve kao med slatko", rekao je Branko za piće koje mu je Smilja donijela.

Kasnije je farmer masirao Smilju.

Show 'Ljubav je na selu' gledajte na platformi Voyo!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO IZ 'LJUBAV JE NA SELU':