Branko se naljutio zbog Smilje, a ona mu poručila: 'Ženskaroš. Kako da se zaljubim?'

Riva je otkrila da je dobro spavala za razliku od prve noći, a skuhala je kavu koja je bila dobra Branku. Ipak, zabunom mu je uzela čašu. Zašto je čaša prazna?", pitao ju je farmer.

Kad smo ustali ujutro, Branko je bio ljut, nije htio s nama pričati i kad smo ga nešto pitale, onako nam je samo odbrusio. Ja sam znala da se on malo na Smilju naljutio", ispričala je Riva.

Ljut sam što si sinoć otišla bez pozdrava leći", priznao je Branko. Jesam lijepo rekla da idem spavati?", pitala je Smilja. Bilo mu je i čudno što je Smilja otišla spavati u 22 sata.

Ja ne mogu dugo izdržati. Devet, deset sati i idem spavati. Meni se ne sjedi i ne priča, napričali smo se cijeli dan", istaknula je ona.

Smilja je komentirala da je Branko jedva čekao da one odu i uzme svoj mobitel. Nije mu rekla ni laku noć i njega je to povrijedilo", rekla je Riva. Smilja je uzela Brankov mobitel i čitala njegove poruke. Komentirala je kako on prihvaća zahtjeve za prijateljstva na društvenim mrežama i razmjenjuje poruke s drugim ženama.

Kako da se ja sad zaljubim u njega? Ma neću. Jednostavno ću si blokirati osjećaje", pitala se Smilja. Riva je otkrila da Smilja vidjela Brankove poruke u kojima je bilo srca i slično.

Što da kažem? Ženskaroš", istaknula je Smilja. Ona i Branko išli su se okušati u obaranju ruku. On je pobijedio, a pritom je stajao dok je Smilja sjedila.

Nisam ženskaroš. Ja sam u Smilju zaljubljen. Neću to nikad poreći i mislim da bi to bilo to", ispričao je farmer.

