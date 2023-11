Buran odlazak Lene s Antinog imanja: 'To nije muško nikako'

"Sa mnom nisi pričao, jučer si me okrivio za poruke, a bile smo nas tri i još si lijepo imao potpis", rekla je Lena farmeru pred ostalim kandidatkinjama. "Zašto uvijek moraš biti ti ta koja to mora napraviti? Znači, od njih svih tri, sve tri imaju mobitele i znači, moralo je biti s njezinog mobitela", komentirao je Ante.

Jutro je za farmera Antu krenulo burno jer se Lena nakon njihove svađe od dana ranije spakirala i spreman je otići kući. "Jučer si krivio me za nešto, treći put si digao ton na mene. Ja sam jučer htjela otići", istaknula je Lena.

"Sad ja pričam, sad ti slušaš. Si mi rekao da se ja tebi ubacujem u razgovore? Molim te, sad čekaj da ja kažem svoje. Sva četiri dana smo same doma kao trutovi u četiri zida. Da sam htjela biti doma, bila bih doma, ne bih bila ovdje i prešla 800 kilometara", rekla je Lena.

"Glupo bi sada bilo ne reći istinu, ali stvarno mi ti njeni valjda decibeli ili nešto, ne mogu funkcionirati na to", komentirao je farmer.

"Ako je to tvoja želja, lijepo pođi kući", poručio je Leni. "Ja sam ti se jučer ispričala, ali od tebe nisam dobila riječ oprosti", rekla je Lena. Ante joj je se ispričao, a nju je to začudilo da tek sad to čini nakon svega.

"Neka se oni kolju, a ja uživam u pogledu", komentirala je Victoria. Lena je svim kandidatkinjama poželjela sreću i oprostila se od njih. Ni ruku ne zaslužuješ", rekla je Anti na odlasku.

"To nije muško nikako", dodala je. Ante je komentirao da mu je Lena učinila uslugu ovakvim svojim ponašanjem.

