Burna noć kod Ivana na imanju, a Gabrijela priznala: 'Ivanov prijatelj i ja vodili smo ljubav'

"Dečki koji su nam došli, to su bili Ivanovi prijatelji. On ih je pozvao nakon utakmice da dođu da se malo družimo i zafrkavamo nakon toga pa smo tako sjedili, zafrkavali se, pričali", ispričala je Vesna.

Otkrila je da je Gabrijela otišla s Ivanovim prijateljem, a bilo joj je žao što ih nije snimila. "Ivanov prijatelj i ja vodili smo ljubav tu nedaleko od Ivanove kuće", rekla je Gabrijela.

"On je sam rekao: 'Odite'", istaknula je Gabrijela u razgovoru s Vesnom koja je to porekla. "On to nije rekao", istaknula je i pitala je hoće li se ići ispričati Ivanu.

"Od Vesne se nisam nimalo iznenadila. Ona je takva, pogurne nos gdje god", rekla je Gabrijela. "To što si napravila je nepoštovanje njega", komentirala je Vesna.

Kasnije je Gabrijela otišla razgovarati s Ivanom i rekla mu da ga je pitala je li ljubomoran. "Nisam ljubomoran, ali ti nije u redu. Ti su tu došla k meni, a to što si napravila, ti znaš što si napravila", rekao je farmer.

"Mene je najviše iznenadila Ivanova reakcija jer stvarno, on je više puta rekao: 'Odite', a makar sad to poriče, ali dobro", ispričala je Gabrijela. "Mene je to osobno malo povrijedilo, ali ona je sebe osramotila. Mene nije osramotila", rekao je Ivan.

