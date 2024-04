Čestitamo! Vjenčali se Gabrijela i Miroslav iz 'Ljubav je na selu': Brankica je bila kuma

"Treba mi sigurno još malo da sve shvatim gdje je što, ali ljudi baš kao i sam Bjelovar su jako dobri, dragi i srdačni. Uz Desinić me ne vežu baš lijepa sjećanja jer sam proživjela puno maltretiranja u školi i sama sam se sa 17 godina odselila iz Desinića. Jedino lijepo što me veže uz Desinić je moj otac s kojim se redovito čujem i posjećujemo se stalno. Upisala sam autoškolu u Bjelovaru, trenutno vozim, može to ići i bolje, ali ajde nećemo se žaliti", rekla je tada Gabrijela.

Podsjetimo, Gabrijela i Miroslav upoznali su se u 'Ljubav je na selu', a ona je na Miroslavovu farmu stigla naknadno. Miroslav je vrlo brzo shvatio kako je ona žena za njega te je drugim kandidatkinjama dao do znanja kako je zaljubljen u nju. Njihova priča se nastavila i izvan showa, a danas su muž i žena! Čestitamo!

