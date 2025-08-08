Čuju se svadbena zvona? Azra iz 'Ljubav je na selu' iznenadila romantičnim videom, pristižu joj čestitke: 'Neka ćeš se i ti udati'

Azra iz 'Ljubav je na selu' iznenadila je pratitelje na društvenim mrežama romantičnim videom koji je objavila. Naime, na snimci se vidi prostor ukrašen lampicama, crvenim tepihom te natpis "udaj se za mene" na engleskom jeziku.
Također, u videu je prikazan i buket crvenih ruža, ali i crvena kutijica s prstenom. Azra nije napisala ništa u opisu objave, a u komentarima su joj pristigle čestitke.
"Prelijepo, čestitke", "Čestitke od srca", "Neka ćeš se i ti udati", poručili su joj pratitelji. Azra je lajkala njihove komentare.
Inače, Azra je prije nekoliko mjeseci otkrila za RTL.hr da nije pronašla srodnu dušu. "Dobro sam. Kod mene nema ništa od ljubavi, sama sam, ali i puno radim pa trenutno nemam vremena za ljubavni život. Ipak, nadam se da ću si naći srodnu dušu", rekla je.
Otkrila je da ima muških obožavatelja koji joj se javljaju na društvenim mrežama. "Javljaju se, ali nije to to, nisu ono što tražim. Meni treba čovjek 'domaćin' i nadam se da ću ga naći", ispričala je.
