Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Brak na prvu Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt Uzlet gavrana
TV raspored Extra video
Obiteljske tajne Sjene prošlosti Superstar Ljubav je na selu Život na vagi RTL Danas RTL Direkt Stanje nacije
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Ljubav je na selu

Čuju se svadbena zvona? Azra iz 'Ljubav je na selu' iznenadila romantičnim videom, pristižu joj čestitke: 'Neka ćeš se i ti udati'

Azra je podijelila romantični video na društvenim mrežama i primila čestitke

RTL.hr
08.08.2025 10:32

Azra iz 'Ljubav je na selu' iznenadila je pratitelje na društvenim mrežama romantičnim videom koji je objavila. Naime, na snimci se vidi prostor ukrašen lampicama, crvenim tepihom te natpis "udaj se za mene" na engleskom jeziku. 

Također, u videu je prikazan i buket crvenih ruža, ali i crvena kutijica s prstenom. Azra nije napisala ništa u opisu objave, a u komentarima su joj pristigle čestitke. 

"Prelijepo, čestitke", "Čestitke od srca", "Neka ćeš se i ti udati", poručili su joj pratitelji. Azra je lajkala njihove komentare. 

Inače, Azra je prije nekoliko mjeseci otkrila za RTL.hr da nije pronašla srodnu dušu. "Dobro sam. Kod mene nema ništa od ljubavi, sama sam, ali i puno radim pa trenutno nemam vremena za ljubavni život. Ipak, nadam se da ću si naći srodnu dušu", rekla je.

Azra, Ljubav je na selu
Azra, Ljubav je na selu FOTO: RTL

Otkrila je da ima muških obožavatelja koji joj se javljaju na društvenim mrežama. "Javljaju se, ali nije to to, nisu ono što tražim. Meni treba čovjek 'domaćin' i nadam se da ću ga naći", ispričala je.

Propuštene epizode nove sezone 'Ljubav je na selu' pogledajte na platformi Voyo!

POGLEDAJTE EPIZODU PODCASTA 'SPILL THE TEA' S ANITOM MARTINOVIĆ:

azra kitić ljubav je na selu prosidba
Ljubav je na selu

Darko iz 'Ljubav je na selu' za RTL.hr: 'Nisam odustao od ljubavi...'

Moglo bi te zanimati

Azra nikako da nađe srodnu dušu, a sada je prizorom sa snimanja 'Ljubav je na selu' oduševila pratitelje: 'Wow, jedinstvena si'

Azra iz 'Ljubav je na selu' za RTL.hr otkrila: 'Javljaju mi se muškarci, ali nisu ono što tražim'

Azra se vraća u 'Ljubav je na selu', a ovako je završila njezina priča s Jožefom: Tvrdili su da je ovo problem!

Ne odustaje od ljubavi! Azra Kitić u 17. sezoni opet traži farmera: 'Treba mi muškarac na kojeg se mogu osloniti'

Azra iz 'Ljubav je na selu' za RTL.hr o svom rođendanskom slavlju: 'Moje želje se uvijek ostvare'

Azra našla rješenje za vrućine, a ovako započinje dan: 'Malo da se kupamo'