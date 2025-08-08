Čuju se svadbena zvona? Azra iz 'Ljubav je na selu' iznenadila romantičnim videom, pristižu joj čestitke: 'Neka ćeš se i ti udati'

Azra iz 'Ljubav je na selu' iznenadila je pratitelje na društvenim mrežama romantičnim videom koji je objavila. Naime, na snimci se vidi prostor ukrašen lampicama, crvenim tepihom te natpis "udaj se za mene" na engleskom jeziku.

Također, u videu je prikazan i buket crvenih ruža, ali i crvena kutijica s prstenom. Azra nije napisala ništa u opisu objave, a u komentarima su joj pristigle čestitke.

"Prelijepo, čestitke", "Čestitke od srca", "Neka ćeš se i ti udati", poručili su joj pratitelji. Azra je lajkala njihove komentare.