Dalmatinac Ante traži onu pravu nakon povratka iz SAD-a: 'Posvađao sam se s kapetanom, iskrcao u New Yorku i ostao 30 godina!'

Ante Sokoša stiže iz Primoštena, ima 56 godina i umirovljeni je pomorac te povratnik iz Amerike u kojoj se našao sasvim slučajno.

"Prošao sam cijeli svijet, nisam bio jedino u Australiji! Tijekom jedne plovidbe posvađao sam se s kapetanom. Zaprijetio mi je da će me iskrcati kad se brod vrati u Europu. E, onda sam ja sebe iskrcao sam i rekao – što bude, bude! Ispalo je da je to baš bilo u New Yorku!" prisjeća se Ante.