Dame iz 'Ljubav je na selu': Obilježio ih je gubitak srodne duše, ali i dalje vjeruju u ljubav

Brankica je otkrila koja ju je životna situacija obilježila, a iz nje je puno naučila. "Smrt mog supruga. Znači, on se meni naglo razbolio. U sedmom mjesecu smo doznali da je bolestan, u desetom je umro. Mislila sam: 'Bože moj ako je on mogao umrijeti'. Mislim, bio je zdrav, pucao je od zdravlja. Poslije njegove smrti sam rekla: 'Sad ćeš Branka živjeti dan za danom. Nemoj ništa planirati'. Mi smo imali tolike planove. Sad sam ja naslijedila staru kuću od roditelja koju je trebalo sređivati. Jesmo nešto uspjeli. Kad je on umro, to je sve stalo, naravno. Rekla sam si: 'Ti ćeš sad živjeti dan za danom. Nema planova. Budi vesela, vedra. Pomogni ljudima koliko možeš i to je to'. Tako sam se izvukla. I danas tako živim", ispričala je.

"To sam se jako razočarala. Mi smo imali super brak, super smo se slagali i kad ti se tako nešto dogodi, ne znam. Bilo me to jako slomilo. Imala sam dobru psihijatricu, ona me izvukla. Ja sam bila deset kila smršavjela. 25 godina braka. On je mene od milja zvao stara. Toliko smo imali povjerenja. Nikad mi nije palo na pamet da bi mene taj čovjek prevario. Nikad više neću pronaći takvog", dodala je.

Ksenija Menkovska

Ksenija Menkovska, koja je bila na imanju Mije Bošnjaka, je ranije za RTL.hr progovorila o svom pokojnom suprugu Vinku. ''Imam tu jednu pjesmu koja je pratila i Vinka i mene na jednom mom natjecanju prije no što sam se počela profesionalno baviti pjevanjem. Jedna pjesma je obilježila naš život od prvog trenutka... Ta pjesma nekome ne znači ništa, no meni znači i Vinku je značila sve'', rekla je tada Ksenija za RTL.hr.

''Uvijek mi je govorio da tu pjesmu snimim na svoj način'', dodala je i otkrila kako nikada nije imala priliku za to. No, rekla je kako će tu pjesmu morati snimiti prije no što ode. ''Ta pjesma će, uz naše četvero djece i unuke, obilježiti našu priču'', rekla je Ksenija.