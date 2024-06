Damir Toplek nakon svađe obratio se bivšoj družici: 'Draga Samanta, sjećaš li se gdje sam te sve vodio na svoj račun?'

Damir Toplek je za RTL.hr komentirao svoju raspravu sa Samantom, koja je rekla kako je problem što je on zaglibio u - egoizam. "Da budem iskren, očekivao sam ovakav odgovor od nje. Samanta kao Samanta i dalje fura svoj stil, klasična obrana i stavljanje sebe ispred mene i svih vas", komentirao je Damir i dodao kako je upravo njezina poruka da je egoista prevršila svaku mjeru.

"Upravo to je bila ta posljednja njena poruka meni, kao grom iz vedra neba – sebičan si i egoista, koja je prelila čašu, a bome i flašu", objasnio je. "Možda su njeni osjećaji bili jači, pa se malo uzrujala i postala nervozna, šteta, a mogli smo i dalje ostati prijatelji za recenzije, putovanja i smijeh, trebala se samo ispričati i javiti, samo to", dodao je.

Damir za sebe kaže da je jednostavan, drag, pozitivan, nesebičan, uvijek sa osmijehom na licu prema svima, voli ljude i život. "Definitivno volim počastiti, osobito dragu djevojku, izlaskom, s dobrom hranom i cugom, plesom, ugodnim razgovorom, smijehom, toplim zagrljajem, nekim putovanjem, sitnicama, i svime onime što je veseli. K tome sam tip osobe, koja želi da je svima oko mene dobro, da se puno smijemo, šalimo, zezamo kada smo vanka, plešemo, pjevamo, da nas je brdo, da se stalno nešto događa, da je dobra 'vibra' i energija, no nažalost ona je totalno suprotna od mene, sve više zatvoreniji i kućni tip. Nažalost, ono meni najčudnije kod nje, a to mi je tisuću puta ponovila, je to da ne voli ljude", rekao je Damir i prisjetio se početka njihovog odnosa.

"Nekako je na početku sve bilo super, baš kao i u emisiji 'Ljubav na selu', gdje je u prvoj sezoni, gdje smo se i upoznali, bila top sa svojim komentarima, draga i jednostavna, a zatim u drugoj i trećoj sezoni sve arogantnija i nevesela, baš kao i kod nas u stvarnom životu, promijenila se i sve je to kulminiralo prije nekoliko mjeseci i dogodilo se što se dogodilo – game over", rekao je Damir.