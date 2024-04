Damir Toplek otkrio za RTL.hr da prodaje 'suvenir' iz 'Ljubav je na selu': 'Nikad neću zaboraviti...'

Damir Toplek tražio je srodnu dušu u 14. sezoni 'Ljubav je na selu', a umjesto toga pronašao je dobru prijateljicu Samantu. Farmer je sada otkrio za RTL.hr prodaje komad namještaja iz svoje kuće koji je bio dio snimanja najdugovječnijeg reality showa u Hrvata.

"Došlo je vrijeme da dvije godine nakon snimanja mnogima omiljene emisije kod mene na farmi u Međimurju, stavim na aukciju svoju čuvenu dnevno-noćnu L garnituru, dimenzije 2800x1900x700 mm, tamno sivo-crne boje, materijala kombinacije štofa i umjetne kože, koja je za vrijeme samog showa prošla brda i doline, kao i svakakve bedastoće i ludorije, no naravno i one lijepe stvari, sasvim prirodne, a to su ljubav, emocije i naravno topli zagrljaji. Što drugo reći, nego Televisa Presenta na najjače", ispričao je Damir.