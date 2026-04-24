Ljubav je na selu

Danka iz 'Ljubav je na selu' izgleda brutalno fit i spremna je za ljeto: 'Nije slučajnost, niti genetika'

Bivša kandidatkinja showa 'Ljubav je na selu' pokazala je formu na kojoj je radila godinama i jasno poručila da iza rezultata stoje disciplina, upornost i dosljednost

RTL.hr
24.04.2026 13:00

Fitness trenerica Danka Matusijević, koju su gledatelji upoznali kao kandidatkinju Josipa Đerfija u showu 'Ljubav je na selu', ponovno je privukla pažnju, i to svojom formom koja ne prolazi nezapaženo.

Tijelo koje ne dolazi slučajno

Na najnovijoj fotografiji s mora Danka pozira na stijeni u bikiniju, ističući istreniranu figuru i jasno definirane linije. U prvom planu nije samo izgled, već i poruka koju šalje.

"Nije slučajnost - niti genetika. Ovo je disciplina. Tijelo koje volim i koje sam gradila upornošću. Dosljednost gradi rezultate. Možeš i ti."

Riječ je o stavu koji prati njezin životni stil već godinama, kontinuirani treninzi, fokus na zdravlje i jasna rutina.

Danka, Ljubav je na selu
Danka, Ljubav je na selu FOTO: Instagram

Ostala vjerna sebi i nakon showa

U showu se istaknula kao direktna i samouvjerena kandidatkinja koja zna što želi, a isti pristup zadržala je i danas. Iako ljubavnu priču nije pronašla pred kamerama, iz emisije je izašla kao jedna od upečatljivijih sudionica.

Danas Danka gradi svoj identitet izvan televizije - kroz fitness, disciplinu i osobni razvoj. Njezine objave pokazuju kontinuitet i dosljednost, a upravo to, čini se, stoji iza forme kojom se može pohvaliti.

Poruka je jednostavna, ali precizna, rezultat ne dolazi preko noći, nego kroz rad koji se ponavlja iz dana u dan.

Danka, Ljubav je na selu
Danka, Ljubav je na selu FOTO: Privatan album
Danka i Anita Martinović, Ljubav je na selu
Danka i Anita Martinović, Ljubav je na selu FOTO: RTL
Ljubav je na selu

Ksenija iz 'Ljubav je na selu' za RTL.hr o mršavljenju: 'Sad više ne moram paziti što ću obući i to mi je najveća motivacija'

Ljubav je na selu

Sjećate se Danke iz 'Ljubav je na selu'? Danas izgleda potpuno drugačije i živi život po svojim pravilima

FOTOGALERIJA Ksenija iz 'Ljubav je na selu' pokazala svoj bogati uskrsni doručak!

Sjećate se Matije iz 'Ljubav je na selu'? Za RTL.hr otkrio: 'Rastao sam se! Fokus su mi djeca, a ljubav ako dođe - dođe'

Tomislav iz 'Ljubav je na selu' za RTL.hr otkrio kako slavi Uskrs: 'Ne farbam jaja, ja sam više tip za jesti'

Dottie za RTL.hr podijelila svoj omiljeni uskršnji recept: Ovo jelo svi obožavaju

Dottie iz 'Ljubav je na selu' priprema posebnu uskrsnu gozbu: 'Bit će nas 25, a radim i sarmu'

Pročitaj na Net.hr
Pogledajte kako se družilo i feštalo nekada: Svaka od ovih fotografija nosi svoju priču
Feel good komedije koje savršeno prate produženi vikend na Voyo
Marko postaje jedan od omiljenih likova, a mnogi vjeruju da ga čeka veliki preokret
Ella Dvornik u videu izrazila frustraciju: 'Postalo je poprilično bizarano'
Kako se odmaraju sestre Runje iz 'Divljih pčela' nakon napornih snimanja: 'Doći doma i sve četiri u zrak'
Biraju drukčiji pristup: Ove slavne glumice rijetko ćete vidjeti s puno šminke na licu
Ljubavni život koji je punio naslovnice: Ovako je Igor Kojić izgledao na početku braka sa Severinom
Severina oduševila objavom: Haljina koju je obukla, ukrala je svu pozornost
Heather Locklear je upoznala partnera prije 40 godina na snimanju za 18+ časopis
Kanye West ovog ljeta nastupa u glavnom gradu Albanije, tim povodom gradi se poseban stadion?