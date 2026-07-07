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Ljubav je na selu

Danka iz 'Ljubav je na selu' nikad spremnija za ljeto: U sportskom izdanju istaknula isklesane trbušne mišiće

Fitness trenerica i bivša kandidatkinja 'Ljubav je na selu' još je jednom pokazala da zdrav način života i redoviti treninzi daju odlične rezultate

RTL.hr
07.07.2026 12:00

Danka Matusijević, bivša kandidatkinja 'Ljubav je na selu', još je jednom privukla pažnju pratitelja novom objavom iz teretane. Fitness trenerica pozirala je u sportskom topiću i tajicama, a u prvi plan ponovno je došla njezina zavidna figura i isklesani trbušni mišići.

Danka je već godinama vjerna aktivnom načinu života, a trening i briga o zdravlju dio su njezine svakodnevice. Upravo zato ne čudi što se njezine objave iz teretane redovito nađu u fokusu pratitelja koji joj često upućuju komplimente na račun fizičke forme i discipline.

Danka, Ljubav je na selu
Danka, Ljubav je na selu FOTO: Instagram

Trening je dio njezina života

U najnovijoj objavi Danka je pozirala nasmijana u sportskom izdanju, pokazujući vitku liniju i mišićavu figuru koju održava redovitim treninzima. Sportski topić istaknuo je njezine isklesane trbušne mišiće, dok su tajice dodatno naglasile atletsku građu.

Danka je i ranije isticala koliko joj znači zdrav način života te da iza dobre forme ne stoji slučajnost, već godine predanog rada, discipline i dosljednosti.

Danka, Ljubav je na selu
Danka, Ljubav je na selu FOTO: Privatan album
Danka i Josip Đ., Ljubav je na selu
Danka i Josip Đ., Ljubav je na selu FOTO: RTL

Ostavila snažan dojam u showu

Gledatelji su Danku upoznali u 18. sezoni Ljubav je na selu', gdje se istaknula otvorenošću, samopouzdanjem i energijom. I nakon završetka emisije ostala je aktivna na društvenim mrežama, na kojima redovito dijeli trenutke iz privatnog života, putovanja, ali i motivira pratitelje objavama posvećenima treningu i zdravim životnim navikama.

Sudeći prema njezinoj posljednjoj fotografiji, Danka je u odličnoj formi te spremna za ljetne dane, a njezina sportska izdanja ponovno su izazvala brojne pozitivne reakcije.

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