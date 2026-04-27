Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Igra chefova Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Ljubav je na selu

Danka iz 'Ljubav je na selu' za RTL.hr progovorila o ljubavi i planovima: 'Postoji netko tko mi izmamljuje osmijeh'

Nakon što je gledatelji pamte iz showa 'Ljubav je na selu', Danka danas gradi uspješnu karijeru u fitness svijetu – i to s jasnim ciljem: mijenjati živote ljudi na bolje

RTL.hr
27.04.2026 08:00

U razgovoru za RTL.hr Danka iz 'Ljubav je na selu' nam je otkrila što je danas najviše motivira, koji su joj životni prioriteti, kakve poslovne planove sprema te postoji li netko poseban tko joj izmamljuje osmijeh.

Imaš uspješnu karijeru u fitnessu – što te danas najviše motivira u tom poslu?

Motivacija prije svega mi je rad s ljudima i promjene koje zajedno postižemo. Najviše me inspirira da neko uz moju podršku postane zdraviji, sigurniji u sebe i sretniji. Fitness za mene nije samo posao nego stil života.

Danka, Ljubav je na selu
Danka, Ljubav je na selu FOTO: Privatan album

Koji su ti trenutno najveći životni prioriteti?

Moji trenutni prioriteti su zdravlje, osobni razvoj i širenje poslovnih mogućnosti. Važno mi je da unaprijedim svoj fitness i pokrenem više online suradnji i otvorim vrata međunarodnim projektima.

Imaš li neke nove poslovne ili privatne planove koje želiš ostvariti u skorije vrijeme?

U skorije vrijeme planiram proširiti poslovanje što se tiče online suradnje te se otvoriti više za rad u inozemstvu. Privatno bih voljela više putovati, uživati u balansu između poslovnog i osobnog života.

Danka, Ljubav je na selu
Danka, Ljubav je na selu FOTO: Instagram

Gdje se vidiš za pet godina?

Za pet godina vidim sebe u mnogim projektima, vidim se ispunjenu privatno uz stabilan i kvalitetan odnos.

Postoji li neki san koji još nisi ostvarila, a jako ga želiš?

Iskreno ima ih par, ali bi mi sad najviše bilo da moji online treninzi i rad s klijentima zažive širom svijeta, također da pokrenem i svoj fitness brend.

Danka, Gospodin Savršeni FOTO: RTL
Danka, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Jesi li trenutno zaljubljena ili otvorena za novu ljubav?

Zaljubljenost možda ne bih odgovorila u klasičnom smislu, ali definitivno postoji osoba koja mi budi lijepe emocije i zbog koje mi se uvijek pojavi osmijeh na licu. Nadam da će to biti prava filmska priča, ali još malo ću to sačuvati za sebe.

Objašnjavač

Fitness je pojam koji obuhvaća stanje tjelesne spremnosti i zdravlja, postignuto kroz redovitu tjelesnu aktivnost, pravilnu prehranu i odgovarajući odmor. Iako se vježbanje prakticiralo tisućljećima, moderni fitness pokret kakvog poznajemo danas počeo se oblikovati sredinom 20. stoljeća, kada su znanstvena istraživanja počela dokazivati povezanost između kardiovaskularnog zdravlja i aerobnih vježbi. Danas fitness nije ograničen samo na profesionalne sportaše, već je postao globalni fenomen koji naglašava holistički pristup zdravlju, kombinirajući fizičku snagu s mentalnim blagostanjem.

Online coaching ili online treniranje je moderan način pružanja fitness usluga putem digitalnih platformi. Umjesto fizičke prisutnosti trenera u teretani, klijenti dobivaju personalizirane planove treninga i prehrane putem aplikacija, video poziva ili e-maila. Ovaj model omogućuje trenerima da rade s ljudima iz cijeloga svijeta, pružajući im kontinuiranu podršku, praćenje napretka i motivaciju bez obzira na geografsku udaljenost, što ga čini iznimno popularnim u digitalnom dobu.

Pitanja i odgovori se kreiraju pomoću umjetne inteligencije.
