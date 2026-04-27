Danka iz 'Ljubav je na selu' za RTL.hr progovorila o ljubavi i planovima: 'Postoji netko tko mi izmamljuje osmijeh'

Nakon što je gledatelji pamte iz showa 'Ljubav je na selu', Danka danas gradi uspješnu karijeru u fitness svijetu – i to s jasnim ciljem: mijenjati živote ljudi na bolje

U razgovoru za RTL.hr Danka iz 'Ljubav je na selu' nam je otkrila što je danas najviše motivira, koji su joj životni prioriteti, kakve poslovne planove sprema te postoji li netko poseban tko joj izmamljuje osmijeh.

Imaš uspješnu karijeru u fitnessu – što te danas najviše motivira u tom poslu?

Motivacija prije svega mi je rad s ljudima i promjene koje zajedno postižemo. Najviše me inspirira da neko uz moju podršku postane zdraviji, sigurniji u sebe i sretniji. Fitness za mene nije samo posao nego stil života.

Danka, Ljubav je na selu FOTO: Privatan album

Koji su ti trenutno najveći životni prioriteti?

Moji trenutni prioriteti su zdravlje, osobni razvoj i širenje poslovnih mogućnosti. Važno mi je da unaprijedim svoj fitness i pokrenem više online suradnji i otvorim vrata međunarodnim projektima.

Imaš li neke nove poslovne ili privatne planove koje želiš ostvariti u skorije vrijeme?

U skorije vrijeme planiram proširiti poslovanje što se tiče online suradnje te se otvoriti više za rad u inozemstvu. Privatno bih voljela više putovati, uživati u balansu između poslovnog i osobnog života.

Danka, Ljubav je na selu FOTO: Instagram

Gdje se vidiš za pet godina?

Za pet godina vidim sebe u mnogim projektima, vidim se ispunjenu privatno uz stabilan i kvalitetan odnos.

Postoji li neki san koji još nisi ostvarila, a jako ga želiš?

Iskreno ima ih par, ali bi mi sad najviše bilo da moji online treninzi i rad s klijentima zažive širom svijeta, također da pokrenem i svoj fitness brend.

Danka, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Jesi li trenutno zaljubljena ili otvorena za novu ljubav?

Zaljubljenost možda ne bih odgovorila u klasičnom smislu, ali definitivno postoji osoba koja mi budi lijepe emocije i zbog koje mi se uvijek pojavi osmijeh na licu. Nadam da će to biti prava filmska priča, ali još malo ću to sačuvati za sebe.