Darko iz 'Ljubav je na selu' konačno pronašao srodnu dušu: Navikao je na samoću, a sada uživa u ljubavi

Darko Školnik, simpatični farmer iz Hagnja koji je osvojio srca gledatelja u popularnom showu "Ljubav je na selu", prošao je trnovit put u potrazi za onom pravom. Iako mu ljubav pred kamerama nije pošla za rukom, čini se da je sudbina imala drugačije planove. Nakon niza uspona i padova, Darko je napokon pronašao sreću i to s tajanstvenom Zagrepčankom koja ima ozbiljne planove za njihovu zajedničku budućnost.

Početak ljubavne avanture

Mnogi se sjećaju Darkovog prvog pojavljivanja u osmoj sezoni showa, kada se kao kandidat borio za srce farmerice Marine Peštaj. Iako tada nije pronašao ljubav, to iskustvo opisao je kao lijepo i nije odustajao od potrage. Nekoliko godina kasnije, gledatelji su ga ponovno imali priliku vidjeti, ali ovoga puta u glavnoj ulozi. U 17. sezoni, Darko je otvorio vrata svog imanja u Hagnju, nadajući se da će pronaći srodnu dušu s kojom bi podijelio život, unatoč tome što je veći dio vremena provodio radeći u Nizozemskoj. Njegova sezona bila je prepuna emocija, a u centru pažnje našao se njegov odnos s kandidatkinjom Anamarijom. Kemija između njih bila je očita, a sve je kulminiralo romantičnim putovanjem na kojem su se mnogi ponadali sretnom završetku. Ipak, Anamarija mu je na kraju priznala da ga, unatoč svemu, vidi samo kao dobrog prijatelja. Njihovi su se putevi tu razišli, a Anamarija je kasnije pronašla sreću prvo u pomirenju s bivšim suprugom, a zatim i u braku s mlađim muškarcem.

Razočaranja i novi početak

Nakon Anamarije, Darko je pokušao izgraditi odnos s drugom kandidatkinjom, Milenom, no ta veza nije potrajala. Prema njegovim riječima, odnos je bio iscrpljujuć, a tvrdio je da Milena nije bila iskrena. Njegovi prijatelji i susjedi također su izrazili sumnju u njezine namjere, smatrajući je manipulatoricom. Razočaran, Darko je prekinuo i taj odnos, no nije klonuo duhom. Nakon emitiranja emisije, njegov inbox bio je zatrpan porukama podrške i ljubavnim ponudama žena iz cijele Hrvatske koje su u njemu prepoznale iskrenog i dobrog čovjeka.

Ljubav je stigla kad se najmanje nadao

Prava ljubavna priča za Darka započela je tamo gdje je i završila ona televizijska – ispred malih ekrana. No, ovoga puta, s druge strane. Ekskluzivno za RTL.hr, Darko je otkrio da je već neko vrijeme u sretnoj i ispunjenoj vezi s gospođom iz Zagreba koja ga je redovito pratila u showu "Ljubav je na selu". "Javila mi se porukom. Svidio sam joj se zbog svog karaktera i naravi", ispričao je sretni Darko. Nakon dopisivanja, uslijedio je i susret, a razgovor ih je odveo u neočekivanom smjeru. Otkrili su nevjerojatnu podudarnost – njezina majka potječe iz istog kraja kao i Darkovi roditelji, što ih je odmah dodatno zbližilo i povezalo na dubljoj razini.

