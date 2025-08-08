Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Brak na prvu Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt Uzlet gavrana
TV raspored Extra video
Obiteljske tajne Sjene prošlosti Superstar Ljubav je na selu Život na vagi RTL Danas RTL Direkt Stanje nacije
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Ljubav je na selu

Darko iz 'Ljubav je na selu' za RTL.hr: 'Nisam odustao od ljubavi...'

Darko je za RTL.hr otkrio kako provodi svoj godišnji odmor

RTL.hr
08.08.2025 07:00

Darko iz 17. sezone 'Ljubav je na selu' otkrio je za RTL.hr kako provodi ljeto. "Ne uživam na godišnjem odmoru nego ga provodim radno. Kosim travu, brinem se za cvijeće i uređujem sve oko kuće", ispričao je. 

Darko, Ljubav je na selu
Darko, Ljubav je na selu FOTO: Privatni album

Ipak, za vikend će malo na more, a bio je i nedavno kratko na Jadranu. "Ne idem na više dana, a uskoro i putujem natrag u Nizozemsku", rekao je Darko. 

Darko, Ljubav je na selu
Darko, Ljubav je na selu FOTO: Privatni album

Kaže kako se ne druži s nikim iz 'Ljubav je na selu'. "Čujemo se preko poruka ostali farmeri 17. sezone i ja, dogovarali smo se da se vidimo, ali svi rade i imaju svoje obveze ili su negdje otputovali dok su na godišnjim odmorima. Ne možemo se svi pogoditi da se nađemo", objasnio je. 

Darko, Ljubav je na selu
Darko, Ljubav je na selu FOTO: Privatni album

Kod njega je, kako kaže, sve po starom. "Nema nikakvih ljubavnih novosti. Nisam odustao od ljubavi, ali tako je, kako je. Bilo je nekih početaka, ali kad neke stvari ne idu. Ne želim davati lažnu nadu nikome. Nekad je bolje biti sam", ispričao je Darko. 

Darko, Ljubav je na selu
Darko, Ljubav je na selu FOTO: Privatni album

S kandidatkinjama iz showa se ne čuje. "Povremeno sam se znao čuti s Marijom koja je bila Željkova kandidatkinja. Nedavno sam joj čestitao što je postala baka. Vidio sam lijepu vijest na društvenim mrežama", otkrio je. 

Darko, Ljubav je na selu
Darko, Ljubav je na selu FOTO: Privatni album

Osvrnuo se i na svoje vrijeme uvijek ispunjeno poslom. "Stvaram nešto, radim izvan Hrvatske već 16, 17 godina jer želim pod stare dane imati neku sigurnost i živjeti bez ikakve strepnje", zaključio je. 

Darko, Ljubav je na selu
Darko, Ljubav je na selu FOTO: Privatni album

Propuštene epizode 'Ljubav je na selu' gledajte na platformi Voyo!

POGLEDAJTE EPIZODU PODCASTA 'SPILL THE TEA' S ANITOM MARTINOVIĆ:

darko ljubav je na selu
Ljubav je na selu

Čuju se svadbena zvona? Azra iz 'Ljubav je na selu' iznenadila romantičnim videom, pristižu joj čestitke: 'Neka ćeš se i ti udati'

Ljubav je na selu

Sjećate se Marije? Borila se za srca dva Tonija, sad sretno ljubi, a pohvalila se romantičnim prizorima

Moglo bi te zanimati

Darko iz 'Ljubav je na selu' ponovno promijenio imidž, a pratitelji mu komentiraju: 'Momčina za ženidbu'

Borila se za Antu i Ivu pa je Darko oborio s nogu: Milena je nakon dugo traganja opet zaljubljena!

Darko iz 'Ljubav je na selu' opet s osmijehom na licu: Za to ima poseban razlog

Darko za RTL.hr otkrio da ga muči zdravlje: 'Previše radim, morao bih to operirati'

Darku odlično stoji novi imidž, a za RTL.hr otkrio: 'Odlučio sam se maskirati'

Darko iz 'Ljubav je na selu' promijenio imidž: 'Ovo ti baš paše'