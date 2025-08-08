Darko iz 'Ljubav je na selu' za RTL.hr: 'Nisam odustao od ljubavi...'

icon-close

Darko iz 17. sezone 'Ljubav je na selu' otkrio je za RTL.hr kako provodi ljeto. "Ne uživam na godišnjem odmoru nego ga provodim radno. Kosim travu, brinem se za cvijeće i uređujem sve oko kuće", ispričao je.

Ipak, za vikend će malo na more, a bio je i nedavno kratko na Jadranu. "Ne idem na više dana, a uskoro i putujem natrag u Nizozemsku", rekao je Darko.

Kaže kako se ne druži s nikim iz 'Ljubav je na selu'. "Čujemo se preko poruka ostali farmeri 17. sezone i ja, dogovarali smo se da se vidimo, ali svi rade i imaju svoje obveze ili su negdje otputovali dok su na godišnjim odmorima. Ne možemo se svi pogoditi da se nađemo", objasnio je.

Kod njega je, kako kaže, sve po starom. "Nema nikakvih ljubavnih novosti. Nisam odustao od ljubavi, ali tako je, kako je. Bilo je nekih početaka, ali kad neke stvari ne idu. Ne želim davati lažnu nadu nikome. Nekad je bolje biti sam", ispričao je Darko.

S kandidatkinjama iz showa se ne čuje. "Povremeno sam se znao čuti s Marijom koja je bila Željkova kandidatkinja. Nedavno sam joj čestitao što je postala baka. Vidio sam lijepu vijest na društvenim mrežama", otkrio je.

Osvrnuo se i na svoje vrijeme uvijek ispunjeno poslom. "Stvaram nešto, radim izvan Hrvatske već 16, 17 godina jer želim pod stare dane imati neku sigurnost i živjeti bez ikakve strepnje", zaključio je.

