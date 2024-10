Darko izbacio Nikitu i jedva je pozdravio: 'S mojim životom nitko neće komandirati'

Nakon toga je došao red na izbacivanje, a Nikita je otkrila da je gledala u karte kako bi vidjela što će se dogoditi. "Malo sam gledala u karte da li će me izbaciti. Mislim, ispalo je da me neće izbaciti. Sad, da li će se karte ostvariti, to ćemo vidjeti", rekla je Nikita.

"Baš nismo na nekoj valnoj duljini. On je dosta krut. To ti je kao da baciš kantu niz stepenice i tako on jednostavno priča, jednostavno je takav. Ja volim plesati, volim se zezati, a on nije takav", ispričala je Nikita. Darko joj je poželio sreću. "S mojim životom nitko neće komandirati", zaključio je farmer.

Novu sezonu 'Ljubav je na selu' gledajte ponedjeljkom i utorkom od 21.15 sati na RTL-u te nedjeljom u 20.15, a nove epizode 24 sata ranije možete pogledati na platformi Voyo.

