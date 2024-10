Darko se toliko obrušio na Nikitu da se sav zacrvenio: 'Hoću objašnjenje gdje si bila?!'

"Je li to primjereno? Meni to ne treba", komentirao je kasnije Darko.

"Ti odeš, skačeš kao divljak, tebe nigdje nema te", rekao je Darko Nikiti pred svima. Ona je rekla da su bili zajedno. Farmer je istaknuo da je to bilo jednom. "To je samo jedan ručak u ova četiri dana, a to što si ti umislila. Možda si na krivu osobu naišla", rekao je Darko.

Brankica je komentirala da ne brani Darka, ali potvrdila je da Nikita nije doručkovala ni ručala s njima. "Trpio je i danas je, ajmo reći, do kraja pukao", rekla je. Darko je istaknuo da je Nikita došla zbog njega te se treba družiti s njim i ostalim njegovim kandidatkinjama.

"Mene ne zanima peta, deseta, stota osoba. Došla si kod mene na farmu", rekao je ljutiti farmer. "Znači, ti ćeš doći kod mene na farmu i budeš otišla kod jednog, drugog susjeda, trećeg susjeda, je li tako?", dodao je. "Nema šanse", odgovorila mu je Nikita.

Darko je svojim ponašanjem neugodno iznenadio kandidatkinje. "Zaista nisam očekivala takav tonalitet i takav način i to me zaista osupnulo", priznala je Gabrijela.