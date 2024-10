Darko se odlučio 'riješiti' Nikite! Za RTL.hr kaže: 'Naletjela je na tvrđi orah nego što je mislila'

"Jeste li je igdje vidjeli s nama za stolom? Trpiš do određene granice. Volim svakome pomoći do određene granice. Možda je u privatnom životu drukčija", dodao je Darko.

"Od prvog dana kako je došla, nije bila s nama. Nisam ničija dadilja, ali ako se prijavila za mene, red je da bude s ostalim mojim kandidatkinjama. Gdje je bila preko noći, apsolutno me ne zanima. Taj dio je zatvoren. Naletjela je na tvrđi orah nego što je mislila. Ostale žene su u redu, nemam s njima nikakvih problema", rekao je farmer o Nikiti.

Farmer je u 'Ljubav je na selu' priznao da je razvio romantične osjećaje i da zna da je to obostrano, a otkrio je da je riječ o Brankici. "Za nju sam rekao da sam 90 zaljubljen. Obostrano je. Bilo bi suludo reći da to nije to. Kroz razgovor i sve dala je naslutiti da osjeća isto što i ja prema njoj", istaknuo je Darko.