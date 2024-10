Darko se svađao s Nikitom, Ivana otkrila Tonijeva obećanja, a Ivica priznao: 'Htio bih s njom zasnovati obitelj!'

Katica je uočila svog Ivu da priča s Ines, Željkovom kandidatkinjom, što joj je zasmetalo, a on se branio. Marija je kazala kako je sa Željkom dogovorila da provedu nekoliko minuta nasamo, no on je samo nestao. Kucala je na vrata njegove sobe koja je otvorila Vesna.

Kad sam ja njega odbila, onda je on tek krenuo za Valentinom. On je meni sad na kraju poslao poruku, kad se sav ovaj show završi, da ćemo se on i ja dogovoriti, da će on doći u Sarajevo... Rekao mi je da je ovu malu sad izabrao i da će ona ići do kraja i da će ići skupa na romantično putovanje, ali da on to radi čisto zbog showa, a da prema meni ima emocije. Jer da nema, ne bi se toliko držao mene", otkrila je.

Sve će doći na vidjelo, ja samo čekam", Ilona je poručila.

Nije samo jedna djevojka došla, došle smo nas četiri. Jednoj je dao sve. Ja vjerujem da će to brzo puknuti, ali da pita kako smo, jesmo li se naspavali", bunila se i Anđela na Tonijevo ponašanje.

I Brankica je bila ljutita. U Vesninu sobu stigao je Željko pa se nije baš naspavala: Ja ležim u sobi, oni ugasili svjetlo, i što da ja sad radim!"

Valentina je cijelo jutro tražila Tonija koji je razgovarao s Vesnom i sa Željkom te se naljutila jer joj se nije javljao, pa ga je privela na razgovor, a činilo se da mu baš ne vjeruje.

Malo ljubomora je proradila", komentirao je Toni.

Vatreno je bilo i u taboru farmera Darka, koji je još jednom pokazao da s Nikitom nikako ne može naći zajednički jezik.