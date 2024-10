Darko se već zaljubio, sav je ozaren! 'Nešto se dogodilo u organizmu'

Kandidatkinje su raspravljale o Darku, a Nikita je rekla da joj je od početka bio kao robot. "Međutim, ja sam primijetila otkad je ona došla, on pjeva", rekla je misleći na Anamariju. "Čovjek je dosta godina sam, malo se pogubio", komentirala je Brankica.

Darko se pohvalio da on i kandidatkinje funkcioniraju bez ikakvih problema. Voditeljica Anita pitala je Darka je li njegovo srce već nekome naklonjeno. On je to potvrdio.

"Vremenski se nešto kod mene prelomilo. Taj osjećaj ne mogu opisati. Nešto se dogodilo u organizmu", rekao je Darko. Anita je pitala farmera je li već zaljubljen. "Recimo, 90 posto, a 10 posto smo ostavili lufta", rekao je Darko.