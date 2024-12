Darko tvrdi da su prekinuli, a Milena udara kontru: 'Naše poznanstvo je tek počelo'

Darko je za RTL.hr otkrio da su on i Milena prekinuli vezu. "S moje strane nije došlo do prekida s Milenom, trebate nju pitati što se točno dogodilo. A hoće li reći pravu istinu? Vjerojatno ne. Boji se istine. Voli se poigravati tuđim osjećajima. Nisam Ivo da me pita koji je leptir muški, a koji ženski. Gnjavila me s pričama o našoj vezi. Nije bila iskrena oko nekih informacija o svom životu. Govorila mi je neistinu o sebi i svom poslu. Nemamo više nikakav kontakt", ispričao je.