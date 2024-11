Darko za RTL.hr o Brankici i tvrdnji da laže: 'Neka ruši svoju kuću, ona sebe želi dići u nebesa'

Smatra da ga je uhvatila u laži. "Anamarija mi je rekla da je Darko bio u Zagrebu. Normalan čovjek ne bi trebao lagati. Voli izmišljati, to je to. Ne odgovara mi takvo njegovo ponašanje. To mi je definitivno pokazalo kakav je", zaključila je Brankica.

Istaknuo je da je istina da mu je pukao ključ u bravi. "Što si je umislila, to je njezina stvar. Vidjela je da joj se gubi tlo pod nogama pa je to izmislila", rekao je Darko.

"I da, skakao sam kroz prozor kako je Anamarija rekla. Ona je razumna, a Brankica si je umislila. Nisam se sreo s nikim u Zagrebu. Može govoriti što hoće", dodao je.

Osvrnuo se na Brankičine riječi o njegovoj rodnoj kući. "Ona želi srušiti moju kuću. To se moglo vidjeti. Uložio sam svoj novac u imanje. Neka ide rušiti svoju kuću i živjeti u kartonskoj kutiji. Kupio sam kuću. Uredio sam je, to je kuća u kojoj Brankica i Anamarija borave. Tu sam uložio novac. Kupio sam dosta zemlje. I ovdje je u Nizozemskoj život skup. Znam najbolje koliko zarađujem, radim ovdje po svim vremenskim uvjetima. To što je ona sebi umislila i želi sebe dići u nebesa, to nije baš tako. Hoće sebe izvući. Ovo je moja i prava istina", zaključio je Darko.

