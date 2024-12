Darko za RTL.hr o ljubavnim ponudama koje dobiva: 'Javljaju mi se ozbiljne žene, zadovoljan sam'

Darko je za RTL.hr otkrio da je dobio veliku podršku gledatelja nakon svog pojavljivanja u 'Ljubav je na selu' i da su mu se mnoge žene javile nakon njegovog prekida s Milenom.

"Moji prijatelji i susjedi su pratili Milenu od ranije i vjerovali su da neće biti ništa. Predvidjeli su po njezinom ponašanju da je manipulatorica. Ljudi, koji me ne poznaju, bili su sretni što sam nekoga našao, neki su komentirali da ne bude ništa. Puno ljudi mi se javlja, podržavaju me što sam tražio ljubav, javljaju mi se žene koje su to pratile od početka, kažu da sam dobra osoba, da nisam to zaslužio. Neke se žele vidjeti. Dosta ih je ozbiljno oko toga. Treba polako oko toga, ne treba brzati. Sve je to zasad na dopisivanju. Zadovoljan sam, ne mogu se žaliti", ispričao je.