Darko za RTL.hr o novoj godini pred njim: 'Planirao sam svašta pa se izjalovilo'

Osvrnuo se na svoje želje i planove. "Ne treba planirati unaprijed. Sve se može izjaloviti. Kako je zapisano, tako će biti. Spontano će se dogoditi što treba. Planirao sam svašta pa se izjalovilo. Sve ide svojim tokom malo po malo pa ćemo vidjeti", zaključio je Darko.

Inače, Darko je nedavno za RTL.hr otkrio da je nakon završetka 'Ljubav je na selu' i prekida veze s Milenom dobio puno ljubavnih ponuda. "Puno ljudi mi se javlja, podržavaju me što sam tražio ljubav, javljaju mi se žene koje su to pratile od početka, kažu da sam dobra osoba osoba, da nisam to zaslužio. Neke se žele vidjeti. Dosta ih je ozbiljno oko toga. Treba polako oko toga, ne treba brzati. Sve je to zasad na dopisivanju. Zadovoljan sam, ne mogu se žaliti", ispričao je.