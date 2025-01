Darko za RTL.hr o samoći tijekom blagdana: 'Naučio sam biti sam, to su za mene dani kao i svaki drugi'

"To je definitivno kraj, a vi morate nju pitati zato je došlo do prekida. Što se mene tiče, sve je fer i korektno. Nismo se čuli, niti ne komuniciramo. Pitao sam je neke stvari i pogodio sam je u žicu koja nju boli. Mislim da je teška glumica i manipulatorica. Samnom je bila iz koristi jer je tražila da se negdje udomi. Bila je prije toga u Njemačkoj, Austriji, Hrvatskoj, nije joj uspjelo. Kad sam je neke stvari pitao, ona je poludjela i tu smo se mi razišli", rekao je Darko kojem Milena još uvijek nije zatvorila vrata.

No, priznaje kako su ga žene u showu jako povrijedile. Počevši od Anamarije...

"S Anamarijom sam donedavno bio u kontaktu, ali više ne. Ona me jako povrijedila jer me uvelike podcijenila. Nisam to očekivao od nje i nema potrebe da više razgovaramo", rekao je.

No, brojne žene javljaju mu se i raznim ponudama, ali Darko kaže da je vrlo oprezan.

"Sam sam, sve blagdane uvijek provodim sam. Ne volim te dane nigdje ići. Zvala me obitelj, ali ja sam takav čovjek. Ne želim nikome smetati. Inače sam samac, navikao sam na to. Nemam osjećaj da je to blagdan, meni je to kao običan dan. Na Štefanje sam bio s bratom i šogoricom. Mi živimo na selu i nije običaj da netko nekoga posjećuje. Ja nikome ne želim smetati", naglasio je.