Darko za RTL.hr o svojoj burnoj reakciji na Azrino pitanje: 'Kod nje je u igri samo interes'

Darko i Azra imali su neugodan prvi susret nakon što se njemu nije svidjelo njezino pitanje. Naime, Azra je pitala farmera kako mu je na poslu i kakva je zarada. "Zarada je nebitna. Ja imam malo drugačiji sistem posla i zarade. To je uopće nebitno", odgovorio je Darko. Priznao je da mu se nije svidjelo to njezino pitanje.

"Darka sam pitala kako se živi i radi, a on je izvukao ono što njemu godi jer on misli na financije, meni on ne treba iz interesa. Ja radim i dobro zarađujem, ali što ću, to je njegovo mišljenje", komentirala je Azra za RTL.hr.