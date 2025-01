Darko za RTL.hr o turbulentnom razdoblju koje provodi kod kuće: 'Sve se poremetilo'

Inače, sam je proveo blagdane i već je navikao na to, a nedavno se osvrnuo za RTL.hr na svoj prekid s Milenom. "To je definitivno kraj, a vi morate nju pitati zato je došlo do prekida. Što se mene tiče, sve je fer i korektno. Nismo se čuli, niti ne komuniciramo. Pitao sam je neke stvari i pogodio sam je u žicu koja nju boli. Mislim da je teška glumica i manipulatorica. Sa mnom je bila iz koristi jer je tražila da se negdje udomi. Bila je prije toga u Njemačkoj, Austriji, Hrvatskoj, nije joj uspjelo. Kad sam je neke stvari pitao, ona je poludjela i tu smo se mi razišli", rekao je Darko kojem Milena još uvijek nije zatvorila vrata.

No, priznaje kako su ga žene u showu jako povrijedile. Počevši od Anamarije. "S Anamarijom sam donedavno bio u kontaktu, ali više ne. Ona me jako povrijedila jer me uvelike podcijenila. Nisam to očekivao od nje i nema potrebe da više razgovaramo", rekao je.

Propuštene epizode 'Ljubav je na selu' gledajte na platformi Voyo!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'LJUBAV JE NA SELU':