Darko zaplesao s Anamarijom i poljubio je: 'Treba nam malo vremena da dođemo do vjenčanja'

Darko je rekao da se sve može napraviti jer ima mjesta. "Imamo sve mogućnosti. Ti samo odi raditi, a ja budem sve napravila. Kad se spoji moje i njegovo, ne moramo više uopće raditi u životu ništa", komentirala je Anamarija. Pitala je Darka hoće li ostati prijatelji s Gabrijelom i Brankicom, a on je rekao da hoće i da će ih pozvati kad će imati neku zabavu.

Malo se namučio da uhvati korak s Anamarijom. "Treba nam malo vremena da dođemo do tog čina, do vjenčanja. Znači, trebamo još učiti plesati i mnogo drugih stvari", ispričao je Darko. Poljubio je Anamariju koja je zaključila: "Ti bi se samo ljubio." "A što drugo?", pitao je on.