Dejan iz 'Ljubav je na selu' o reakcijama svojih roditelja na prijavu u show: 'Mama se smijala, a tata nije bio pretjerano sretan'

Dejan Nešić, 25-godišnji farmer iz Dalja, jedan je od najmlađih kandidata 18. sezone showa 'Ljubav je na selu'. Dejanova sestra, prijatelji pa čak i djed u svemu ga podržavaju, a otkrio što su mu rekli roditelji kada im je otkrio da se prijavio u show. "Mama se smijala, rekla je da je to okej za probati. Tata mi baš nije bio pretjerano sretan, ali pomirio se s tim sada. Rekao je da ako mi treba što pomoći, da ga zovem", poručio je Dejan.
Inače, otkrio je da mu je najveća strast – vožnja motora i adrenalin.
"To je moja zanimacija, moja ljubav. S takvom ljubavi se rodiš. Volio bih da moja buduća djevojka voli adrenalin i ludu vožnju. Htio bih da se možemo voziti zajedno, a ne da ne voli motore pa da ja onda moram sam. Bolje da ih voli pa da se onda zajedno idemo voziti po lijepim mjestima. U dvoje je sve bolje", poručio je Dejan.
