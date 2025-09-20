Dejan iz 'Ljubav je na selu' o reakcijama svojih roditelja na prijavu u show: 'Mama se smijala, a tata nije bio pretjerano sretan'

Dejan Nešić, 25-godišnji farmer iz Dalja, jedan je od najmlađih kandidata 18. sezone showa 'Ljubav je na selu'. Dejanova sestra, prijatelji pa čak i djed u svemu ga podržavaju, a otkrio što su mu rekli roditelji kada im je otkrio da se prijavio u show. "Mama se smijala, rekla je da je to okej za probati. Tata mi baš nije bio pretjerano sretan, ali pomirio se s tim sada. Rekao je da ako mi treba što pomoći, da ga zovem", poručio je Dejan.

Inače, otkrio je da mu je najveća strast – vožnja motora i adrenalin.