Miroslav dobio novu šansu, a one se bore za njega! 'Nadam se da ću imati dobru konkurenciju'

Miroslav Dekalić iz Bjelovara dobio je dovoljno pisama da bi nastavio svoju potragu za srodnom dušom u 'Ljubav je na selu'. Voditeljica Anita Martinović prvo se susrela s Perkom Šipurom iz Požege koja se potrudila oko odjevne kombinacije za susret s farmerom. "Ja sam čula da je on miran i onda me to privuklo kod njega", ispričala je Perka.

Radi kao njegovateljica u Austriji, a iza sebe ima brak u kojem je dobila kćer. "Nisam pravu ljubav iskusila, tu nemam sreće", rekla je Perka.

Druga Miroslavova kandidatkinja je Jasmina Bosančić iz Siska koju su privukle farmerove moralne i duševne kvalitete. "Muškarci su vizualna bića. Prvo izgled, a onda ćemo sve drugo", objasnila je Jasmina kada je Anita komentirala da su se ona i Perka lijepo sredile. Jasmina u slobodno vrijeme piše razne žanrove, ali najdraže su joj psihološke drame jer se bavi analizom ljudskih emocija.