Ljubav je na selu

Dottie iz 'Ljubav je na selu' priprema posebnu uskrsnu gozbu: 'Bit će nas 25, a radim i sarmu'

Kanađanka Dottie, koju smo upoznali u showu 'Ljubav je na selu', otkrila nam je kako ove godine provodi Uskrs – i to na egzotičnoj lokaciji

04.04.2026 08:00

Iako je Dottie iz 'Ljubav je na selu' odrasla u Kanadi, gdje njeguje brojne obiteljske tradicije, ovaj blagdan za nju uvijek ima isto značenje – vrijeme ljubavi, zajedništva i novih početaka. U razgovoru za RTL.hr nam je otkrila kako izgleda njezin idealan Uskrs, koje običaje najviše voli, ali i koje će se jelo iz Hrvatske naći na njezinom blagdanskom stolu.

Kako planiraš provesti Uskrs ove godine i gdje ćeš ga proslaviti?

Ove godine Uskrs provodim u Dominikanskoj Republici. Uskrs je za Dominikance je iznimno važan blagdan. Riječ je o vrlo religioznoj zemlji, a Uskrs predstavlja njihovu duboku vjeru. Slavi se brojnim crkvenim obredima, povorkama, ali i uz tradicionalnu hranu, koncerte uživo, DJ-eve i velike zabave na plažama diljem zemlje.

Dottie, Ljubav je na selu FOTO: RTL

Hoćeš li Uskrs provesti s obitelji, prijateljima ili nekim drugim?

Uskrs ću provesti s mojom dominikanskom obitelji i prijateljima na raznim događanjima tijekom produženog vikenda, a na Uskrsnu nedjelju organiziram večeru. Bit će nas oko 25 i jako se veselim što ću kuhati za sve i pripremiti pravu gozbu koja će spojiti sjevernoameričku, europsku i dominikansku kuhinju. I Hrvatska će imati svoje mjesto za stolom jer ću pripremiti sarmu.

Kako za tebe izgleda idealan Uskrs?

Obično sam za Uskrs kod kuće u Kanadi. Taj blagdan u mojoj obitelji uvijek je bio poseban. Za djecu organiziramo potragu za uskrsnim jajima, a za sve zajedno pripremamo veliku obiteljsku večeru koja okuplja sve generacije. Za mene Uskrs simbolizira ljubav i novi početak. To je vrijeme kada svoj dom ispunim svježim cvijećem, posebno uskrsnim ljiljanima i tulipanima, i provodim ga s najbližima. I naravno – uz puno čokolade!

Dottie, Ljubav je na selu FOTO: RTL

Postoje li posebne uskrsne tradicije u Kanadi koje njeguješ?

Potraga za uskrsnim jajima mi je jedna od najdražih tradicija. Kao dijete sam je obožavala, a kao majci mi je bilo posebno gledati svoju djecu kako svake godine traže čokoladna jaja po kući i dvorištu. Volim i uskrsne kreativne aktivnosti – bojanje i ukrašavanje jaja, izradu poklona i čestitki te vrijeme provedeno s obitelji.

Naravno, veliki dio dana provodim u svom omiljenom mjestu – kuhinji. Obožavam kuhati za sve, postavljati stol i ukrašavati dom za Uskrs. Čak i kada sam živjela na zapadnoj obali Kanade i nisam mogla doći kući za Uskrs, organizirala bih "obiteljsku" večeru i pozvala prijatelje. Znalo nas se okupiti između 25 i 40 za uskrsni ručak. Za mene je posebno važno okupljati ljude i ugostiti ih.

Dottie, Ljubav je na selu FOTO: Instagram

Koja su ti najdraža jela za pripremu za Uskrs?

Volim pripremati pečenu šunku, pečenu govedinu, janjeći but, veliki izbor povrća i uvijek barem dvije salate. Salate moraju imati voće kako bi simbolizirale proljeće – s puno boja i svježine. I obožavam dan nakon Uskrsa – tada od ostataka radim nova jela. Uvijek pečem svježi kruh i peciva kako bih napravila sendviče od šunke i pečenja.

Ljubav je na selu

Ksenija iz 'Ljubav je na selu' za RTL.hr otkrila planove za Uskrs: 'Josip dolazi kod mene, a najbitniji mi je obiteljski doručak'

Ljubav je na selu

Dottie za RTL.hr podijelila svoj omiljeni uskršnji recept: Ovo jelo svi obožavaju

