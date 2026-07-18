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Ljubav je na selu

Dottie iz 'Ljubav je na selu' sretno je zaljubljena! Za RTL.hr poručila: 'Sve se dogodilo potpuno neočekivano i spontano'

Kanađanka Dottie osvojila je gledatelje 18. sezone showa 'Ljubav je na selu' svojim šarmom, pozitivnom energijom i velikom ljubavi prema Hrvatskoj

RTL.hr
18.07.2026 07:00

Iako se Dottie nakon završetka 'Ljubav je na selu' vratila u Kanadu, njezina povezanost s Hrvatskom nije oslabila – dapače, još uvijek ozbiljno razmišlja o kupnji nekretnine i preseljenju. U razgovoru za RTL.hr otkrila nam je što se sve promijenilo u njezinu životu od našeg posljednjeg razgovora, kakvi su joj planovi za budućnost, kako napreduje potraga za domom u Hrvatskoj, ali i da joj je u život ušla nova ljubav.

Što je novo u tvom životu otkako smo posljednji put razgovarali?

Puno toga je novo u 2026. godini. Otvorile su mi se nove poslovne prilike, stekla sam nove prijatelje, pronašla novu ljubav, ali i otkrila nove, zabavne načine kako njegovati svoju ljubav prema Hrvatskoj. Primjerice, izgubila sam glas navijajući na utakmicama Svjetskog prvenstva! Mislim da su moja obitelj i prijatelji bili zadovoljni jer nisam mogla pričati dva ili tri dana – vjerujem da su uživali u toj tišini.

Dottie, Ljubav je na selu
Dottie, Ljubav je na selu FOTO: Privatan album

Kakvi su ti planovi za ovo ljeto? Je li Hrvatska dio njih?

Ovoga ljeta putujem od jedne do druge obale Kanade. Imala sam određenih zdravstvenih problema zbog kojih sam morala odgoditi međunarodna putovanja. No nikad ne dopuštam da me nešto spriječi da živim punim plućima. Uvijek možemo birati kako ćemo se nositi s izazovima koje nam život donese, pa sam odlučila putovati po Kanadi i posjetiti prijatelje i obitelj. Bit ću u Victoriji u Britanskoj Kolumbiji, Montrealu i na Otoku princa Edwarda.

Trenutačno obilazim Ontario sa svojom divnom djecom i uživam u svakom trenutku koji provodimo zajedno i uspomenama koje stvaramo.

Kako napreduje kupnja nekretnine u Hrvatskoj?

I dalje planiram pronaći dom u Hrvatskoj. Ovoga ću listopada ponovno doći u Hrvatsku i tada razgledati nekoliko lokacija i nekretnina koje su mi zapele za oko. Još uvijek tražim. U životu, pa tako i kada je riječ o nekretninama, uvijek slijedim svoje srce. Znam da ću osjetiti kada pronađem ono pravo mjesto.

Dottie i Jelica, Ljubav je na selu
Dottie i Jelica, Ljubav je na selu FOTO: RTL

Vidiš li se jednog dana u Hrvatskoj?

Apsolutno. Nikada taj osjećaj nije bio jači nego kada sam bila među hrvatskim navijačima na utakmicama Svjetskog prvenstva u Torontu. Bilo je nevjerojatno i tada sam samo poželjela što prije sjesti na avion za Zagreb. Živjela Hrvatska!

Jesi li trenutačno slobodna, izlaziš s nekim ili si u vezi?

Trenutačno izlazim s jednim vrlo zabavnim muškarcem i uživam u svim usponima i padovima koje donosi nova ljubav. Upoznala sam jednog posebnog muškarca dok smo oboje zimu provodili u Dominikanskoj Republici. Sve se dogodilo potpuno neočekivano i spontano. Oboje već godinama odlazimo tamo tijekom zime, a naši apartmani udaljeni su svega dva kilometra jedan od drugoga. Nevjerojatno je da nam se putevi nikada prije nisu susreli – sve do ove godine.

Dottie, Ljubav je na selu
Dottie, Ljubav je na selu FOTO: RTL

Postoji li još nešto što bi voljela poručiti?

Nedostaju mi sve moje prijateljice iz showa, farmeri i cijela RTL-ova ekipa iz 'Ljubav je na selu'. Svaki dan pomislim na sve divne ljude s kojima sam prošle godine provela toliko vremena. Zauvijek ću biti zahvalna što sam bila dio jedne tako posebne sezone. Svima im šaljem puno ljubavi.

I posebno sam sretna zbog Ksenije i Josipa. Oni su doista prekrasan par.

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