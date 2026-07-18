Dottie iz 'Ljubav je na selu' sretno je zaljubljena! Za RTL.hr poručila: 'Sve se dogodilo potpuno neočekivano i spontano'

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Iako se Dottie nakon završetka 'Ljubav je na selu' vratila u Kanadu, njezina povezanost s Hrvatskom nije oslabila – dapače, još uvijek ozbiljno razmišlja o kupnji nekretnine i preseljenju. U razgovoru za RTL.hr otkrila nam je što se sve promijenilo u njezinu životu od našeg posljednjeg razgovora, kakvi su joj planovi za budućnost, kako napreduje potraga za domom u Hrvatskoj, ali i da joj je u život ušla nova ljubav.

Što je novo u tvom životu otkako smo posljednji put razgovarali?

Puno toga je novo u 2026. godini. Otvorile su mi se nove poslovne prilike, stekla sam nove prijatelje, pronašla novu ljubav, ali i otkrila nove, zabavne načine kako njegovati svoju ljubav prema Hrvatskoj. Primjerice, izgubila sam glas navijajući na utakmicama Svjetskog prvenstva! Mislim da su moja obitelj i prijatelji bili zadovoljni jer nisam mogla pričati dva ili tri dana – vjerujem da su uživali u toj tišini.

icon-expand Dottie, Ljubav je na selu FOTO: Privatan album

Kakvi su ti planovi za ovo ljeto? Je li Hrvatska dio njih?

Ovoga ljeta putujem od jedne do druge obale Kanade. Imala sam određenih zdravstvenih problema zbog kojih sam morala odgoditi međunarodna putovanja. No nikad ne dopuštam da me nešto spriječi da živim punim plućima. Uvijek možemo birati kako ćemo se nositi s izazovima koje nam život donese, pa sam odlučila putovati po Kanadi i posjetiti prijatelje i obitelj. Bit ću u Victoriji u Britanskoj Kolumbiji, Montrealu i na Otoku princa Edwarda. Trenutačno obilazim Ontario sa svojom divnom djecom i uživam u svakom trenutku koji provodimo zajedno i uspomenama koje stvaramo.

Kako napreduje kupnja nekretnine u Hrvatskoj?

I dalje planiram pronaći dom u Hrvatskoj. Ovoga ću listopada ponovno doći u Hrvatsku i tada razgledati nekoliko lokacija i nekretnina koje su mi zapele za oko. Još uvijek tražim. U životu, pa tako i kada je riječ o nekretninama, uvijek slijedim svoje srce. Znam da ću osjetiti kada pronađem ono pravo mjesto.

icon-expand Dottie i Jelica, Ljubav je na selu FOTO: RTL

Vidiš li se jednog dana u Hrvatskoj?

Apsolutno. Nikada taj osjećaj nije bio jači nego kada sam bila među hrvatskim navijačima na utakmicama Svjetskog prvenstva u Torontu. Bilo je nevjerojatno i tada sam samo poželjela što prije sjesti na avion za Zagreb. Živjela Hrvatska!

Jesi li trenutačno slobodna, izlaziš s nekim ili si u vezi?

Trenutačno izlazim s jednim vrlo zabavnim muškarcem i uživam u svim usponima i padovima koje donosi nova ljubav. Upoznala sam jednog posebnog muškarca dok smo oboje zimu provodili u Dominikanskoj Republici. Sve se dogodilo potpuno neočekivano i spontano. Oboje već godinama odlazimo tamo tijekom zime, a naši apartmani udaljeni su svega dva kilometra jedan od drugoga. Nevjerojatno je da nam se putevi nikada prije nisu susreli – sve do ove godine.

icon-expand Dottie, Ljubav je na selu FOTO: RTL

Postoji li još nešto što bi voljela poručiti?