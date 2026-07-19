Dottie uputila emotivnu poruku Kseniji i Josipu iz 'Ljubav je na selu': 'Jako sam sretna zbog njih. Prekrasan su par'

Dottie se u razgovoru za RTL.hr prisjetila ljudi koje je upoznala tijekom sudjelovanja u showu 'Ljubav je na selu', a posebno je izdvojila Kseniju i Josipa. Nije skrivala koliko je veseli što je njihova ljubavna priča nastavljena i nakon završetka snimanja.

"Jako sam sretna i uzbuđena zbog Ksenije i Josipa. Oni su zaista prekrasan par", poručila je Dottie.

Dodala je kako joj nedostaju farmeri, kandidatkinje i cijela ekipa showa te da će zauvijek biti zahvalna što je bila dio, kako kaže, čarobne sezone.