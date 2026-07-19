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Ljubav je na selu

Dottie uputila emotivnu poruku Kseniji i Josipu iz 'Ljubav je na selu': 'Jako sam sretna zbog njih. Prekrasan su par'

Kanađanka Dottie osvojila je gledatelje 18. sezone showa 'Ljubav je na selu' svojim šarmom, pozitivnom energijom i velikom ljubavi prema Hrvatskoj

RTL.hr
19.07.2026 07:00

Dottie se u razgovoru za RTL.hr prisjetila ljudi koje je upoznala tijekom sudjelovanja u showu 'Ljubav je na selu', a posebno je izdvojila Kseniju i Josipa. Nije skrivala koliko je veseli što je njihova ljubavna priča nastavljena i nakon završetka snimanja.

"Jako sam sretna i uzbuđena zbog Ksenije i Josipa. Oni su zaista prekrasan par", poručila je Dottie.

Dodala je kako joj nedostaju farmeri, kandidatkinje i cijela ekipa showa te da će zauvijek biti zahvalna što je bila dio, kako kaže, čarobne sezone.

Dottie, Ksenija i Josip, Ljubav je na selu
Dottie, Ksenija i Josip, Ljubav je na selu FOTO: RTL

Ljubavna priča Ksenije i Josipa

Ksenija Barić i farmer Josip Đerfi upoznali su se u 18. sezoni showa 'Ljubav je na selu', a njihova se povezanost razvijala spontano, kroz humor, iskrene razgovore i zajedničke trenutke. Već tijekom romantičnog putovanja bilo je jasno da među njima postoje snažne emocije, a Josip je Kseniji na kraju poklonio ključ svoje kuće i time pokazao da s njom ima ozbiljne namjere.

Njihova veza nastavila se i nakon što su se kamere ugasile. Par sada uživa u svojoj vezi, upoznali su obitelj te su počeli planirati zajednički život.

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