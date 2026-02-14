Emisije
Ljubav je na selu

Dottie za RTL.hr otkrila planove za Valentinovo: 'Plesat ćemo na plaži cijelu noć!'

Kanadađanka Dottie, koju su gledatelji upoznali u 18. sezoni showa 'Ljubav je na selu', i ove godine Valentinovo dočekuje na svoj prepoznatljiv način – vedro, romantično i u znaku ljubavi prema životu

RTL.hr
14.02.2026 09:00

Dottie iz 'Ljubav je na selu' je u razgovoru za RTL.hr otkrila gdje će provesti najromantičniji dan u godini, uživa li i dalje u samačkom životu te kakve posebne tradicije njeguje 14. veljače.

Kako planiraš provesti Valentinovo?

Organiziram zabavu pod nazivom 'Voli svoj život' u baru svog prijatelja u Puerto Plati u Dominikanskoj Republici.

Dottie, Ljubav je na selu
Dottie, Ljubav je na selu FOTO: RTL

Jesi li upoznala nekoga ili uživaš u samačkom životu?

Obožavam svoj samački život! Nimalo ne žurim promijeniti svoj status. Volim biti u vezi i znam da ću upoznati vrlo posebnog muškarca kad za to dođe pravo vrijeme. Do tada uživam u svim aspektima svog fantastičnog samačkog života – imam neograničeno vrijeme za prijatelje i obitelj, planiram putovanja, slušam glazbu, eksperimentiram u kuhinji, pišem scenarij za romantičnu komediju i živim svoj najbolji život.

Dottie, Ljubav je na selu
Dottie, Ljubav je na selu FOTO: Privatan album

Gdje ćeš provesti Valentinovo?

U Dominikanskoj Republici sam s obitelji i svojom divnom mrežom prijatelja iz cijelog svijeta. Na Valentinovo ćemo plesati na plaži – cijelu noć!

Imaš li neku posebnu tradiciju za Valentinovo koje se držiš?

Svojoj djeci pišem ljubavna pisma i poklanjam im personalizirani dar, a pečem i tortu u obliku srca. Za djecu iz Dominikanske Republike, u školi blizu mog stana, pripremamo male valentinovske paketiće s higijenskim potrepštinama (sapuni, šamponi i slično), paketićem keksa, čipsom od banana te olovkom i gumicom s motivima Valentinova.

Dottie, Ljubav je na selu
Dottie, Ljubav je na selu FOTO: Privatan album

Za odrasle pripremam hranu i piće na temu ljubavi. Radim mini hamburgere u obliku srca, pladnjeve voća i povrća složene tako da ispisuju riječ ljubav", a poslužujem čokoladne martinije, cosmopolitane i šampanjac ukrašen komadićima jagode u obliku srca. Svi dobiju čokolade, posebno čokoladne višnje. Valentinovo je jedan od mojih najdražih dana u godini! Jedne sam godine čak obojila kosu u ružičasto za Valentinovo.

Dottie, Ljubav je na selu
Dottie, Ljubav je na selu FOTO: Privatan album

