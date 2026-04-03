Dottie za RTL.hr podijelila svoj omiljeni uskršnji recept: Ovo jelo svi obožavaju

Dottie iz 'Ljubav je na selu' s nama je podijelila jedan od svojih omiljenih recepata – bogato, šareno i zasitno jelo koje je savršen prilog za blagdanski stol, ali i pravi hit među gostima.
RECEPT: Pečena tikva i prokulice s narom i sjemenkama bundeve
Sastojci:
1 velika muškatna tikva, narezana na kockice
oko 1 kg prokulica (4–5 šalica), očišćenih i prepolovljenih
3–4 crvena luka, narezana na veće komade
1/3 šalice masti ili 1/2 šalice maslinovog ulja
prstohvat morske soli i svježe mljeveni papar
2 žličice češnjaka u prahu
2 žličice dimljene paprike
1 šalica sjemenki nara ili suhih brusnica
2/3 šalice prženih, slanih sjemenki bundeve
balzamični preljev (glazura)
Priprema:
Zagrij pećnicu na 205 C. U pećnicu stavi gusanu tavu (ili lim za pečenje) da se zagrije zajedno s pećnicom.
U velikoj zdjeli otopi mast (ili koristi maslinovo ulje), pa u njoj dobro promiješaj tikvu, prokulice i luk kako bi se ravnomjerno obložili masnoćom.
Dodaj sol, papar, češnjak u prahu i dimljenu papriku te sve još jednom dobro promiješaj.
Smjesu prebaci u zagrijanu tavu ili na lim za pečenje i peci 30 do 35 minuta, dok povrće ne dobije lijepu zlatno-smeđu boju.
Gotovo jelo prebaci u posudu za serviranje, prelij balzamičnim preljevom i pospi sjemenkama nara (ili brusnicama) te sjemenkama bundeve.
Savjet:
Ovaj recept možeš lako prilagoditi – Dottie ponekad dodaje pancetu i feta sir ili kozji sir. U svakoj varijanti, kaže, ovo jelo je pravi favorit među gostima.