Ljubav je na selu

Dottie za RTL.hr podijelila svoj omiljeni uskršnji recept: Ovo jelo svi obožavaju

Dottie iz 'Ljubav je na selu' rado spaja različite kuhinje i okuse, a za Uskrs posebno voli pripremati jela koja će oduševiti sve za stolom

RTL.hr
03.04.2026 15:00

Dottie iz 'Ljubav je na selu' s nama je podijelila jedan od svojih omiljenih recepata – bogato, šareno i zasitno jelo koje je savršen prilog za blagdanski stol, ali i pravi hit među gostima.

RECEPT: Pečena tikva i prokulice s narom i sjemenkama bundeve

Sastojci:

1 velika muškatna tikva, narezana na kockice

oko 1 kg prokulica (4–5 šalica), očišćenih i prepolovljenih

3–4 crvena luka, narezana na veće komade

1/3 šalice masti ili 1/2 šalice maslinovog ulja

prstohvat morske soli i svježe mljeveni papar

2 žličice češnjaka u prahu

2 žličice dimljene paprike

1 šalica sjemenki nara ili suhih brusnica

2/3 šalice prženih, slanih sjemenki bundeve

balzamični preljev (glazura)

Dottie, Ljubav je na selu
Dottie, Ljubav je na selu FOTO: Instagram

Priprema:

Zagrij pećnicu na 205 C. U pećnicu stavi gusanu tavu (ili lim za pečenje) da se zagrije zajedno s pećnicom.

U velikoj zdjeli otopi mast (ili koristi maslinovo ulje), pa u njoj dobro promiješaj tikvu, prokulice i luk kako bi se ravnomjerno obložili masnoćom.

Dodaj sol, papar, češnjak u prahu i dimljenu papriku te sve još jednom dobro promiješaj.

Smjesu prebaci u zagrijanu tavu ili na lim za pečenje i peci 30 do 35 minuta, dok povrće ne dobije lijepu zlatno-smeđu boju.

Gotovo jelo prebaci u posudu za serviranje, prelij balzamičnim preljevom i pospi sjemenkama nara (ili brusnicama) te sjemenkama bundeve.

Savjet:

Ovaj recept možeš lako prilagoditi – Dottie ponekad dodaje pancetu i feta sir ili kozji sir. U svakoj varijanti, kaže, ovo jelo je pravi favorit među gostima.

