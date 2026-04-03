Dottie za RTL.hr podijelila svoj omiljeni uskršnji recept: Ovo jelo svi obožavaju

Dottie iz 'Ljubav je na selu ' s nama je podijelila jedan od svojih omiljenih recepata – bogato, šareno i zasitno jelo koje je savršen prilog za blagdanski stol, ali i pravi hit među gostima.

Zagrij pećnicu na 205 C. U pećnicu stavi gusanu tavu (ili lim za pečenje) da se zagrije zajedno s pećnicom.

U velikoj zdjeli otopi mast (ili koristi maslinovo ulje), pa u njoj dobro promiješaj tikvu, prokulice i luk kako bi se ravnomjerno obložili masnoćom.

Dodaj sol, papar, češnjak u prahu i dimljenu papriku te sve još jednom dobro promiješaj.

Smjesu prebaci u zagrijanu tavu ili na lim za pečenje i peci 30 do 35 minuta, dok povrće ne dobije lijepu zlatno-smeđu boju.

Gotovo jelo prebaci u posudu za serviranje, prelij balzamičnim preljevom i pospi sjemenkama nara (ili brusnicama) te sjemenkama bundeve.