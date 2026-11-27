Nova sezona omiljenog RTL-ova showa 'Ljubav je na selu' donosi priliku za iduće ljubavno poglavlje svima onima koji su spremni upoznati nekoga posebnog i svojoj svakodnevici dodati dozu uzbuđenja.

Bilo da žele ponovno osjetiti leptiriće u trbuhu, prvi put iskusiti zaljubljenost ili jednostavno proširiti krug ljudi s kojima dijele interese i snove, 'Ljubav je na selu' novim farmericama i farmerima pruža priliku da ih netko upozna upravo onakvima kakvi jesu. Sve može početi osmijehom, razgovorom ili druženjem, a možda baš iz tog susreta nastane ljubavna priča kakvu oduvijek priželjkuju!

Farmerice i farmeri koji se odvaže na prijavu dobit će priliku gledateljima otvoriti vrata svojih imanja i pokazati im što život u njihovu kraju čini posebnim - od brige o životinjama i svakodnevnih poslova, pripreme domaćih specijaliteta i veselih druženja uz pjesmu, do prirodnih ljepota njihovih slavonskih ravnica, istarskih maslinika, dalmatinskih otoka ili zagorskih brežuljaka – a onda s nestrpljenjem čekati ljubavna pisma.

Diljem Hrvatske, ali i izvan njezinih granica, odavno je poznato da je 'Ljubav je na selu' brojnim farmerima donijela ostvarenje ljubavnih snova. U prilog tome govori i sretna statistika nakon emitiranih 18 sezona – više od 20 brakova i veza sklopljeno je i više od 20 djece rođeno je zahvaljujući RTL-ovoj uspješnici!

Svi kandidati koji su se dosad prijavili u emisiju doživjeli su predivna iskustva, prijateljstva, nova poznanstva, a mnogi i pravu ljubav. Sve to može biti dio avanture novih farmerica i farmera. Oni koji su slobodni i spremni dati priliku ljubavi mogu se prepustiti iznenađenjima koja slijede i napraviti prvi korak već danas!