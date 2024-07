Dragan iz 'Ljubav je na selu' uživa punim plućima: Hvali se zadivljujućim prizorima, a otvoreno je pričao o jednom zahvatu

''Da je on u nekoj šali ili na neki drugi način meni rekao: 'Olja, ti si mene smočila, hajde sad lijepo izađi iz čamca'. Ne! On je mene ucijenio, a ja ne podnosim ucjene'', prisjetila se. 'Ostavljam te ovdje'', poručio je farmer pa odveslao dalje, a Olja mu je poručila da ga čeka kratka, ali slatka osveta.

No opuštena vožnja ubrzo se pretvorila u raspravu. Nakon što ga je poprskala veslom, Dragan je naredio svojoj odabranici da izađe iz kanua i nije odustajao dok to nije i učinila.

Inače, Dragan je jednom prilikom otvoreno pričao o svom presađivanju kose.

"Nije me to što sam ćelav posebno opterećivalo, pristajala mi je ta frizura na moje tijelo i moju figuru. Ali prije tri godine moj su kum i rođak radili presađivanje kose u Njemačkoj i meni je to bilo zanimljivo. Rekli su mi da to rade neki dečki iz Turske, da imaju ispostavu u Frankfurtu, ali da imaju kliniku u Turskoj. Onda sam se bacio u istragu i došao do kontakta u Istanbulu i sve dogovorio. Ne može nitko biti donor, mora biti baš vaša kosa. Morao sam slikati glavu. To sam napravio i rekli su mi da imam dobro donorsko područje i da će sve biti u redu", ispričao je za RTL.hr.