Dragana dobila tortu i masažu od Miroslava pa prigovorila: 'Jasmina ga previše napada'

Dragana je proslavila 40. rođendan na Miroslavovoj farmi, a on ju je iznenadio rođendanskom tortom. "Torta joj je bila posebno iznenađenje", istaknula je Jasmina.

"Ti si naša čokolada", tepala je Jasmina Miroslavu. Farmer je upoznao svoju obitelj s kandidatkinjama. Kasnije se slavlje preselilo u kuću, a Dragana je uputila svoju kritiku za suparnicu.

"Jasmina ga previše napada, previše sve ide na brzinu, previše sve hoće da to bude odmah u roku tih par dana, da se to dogodi, a on se vjerojatno ne želi brzo vezati na taj način", komentirala je Dragana.

Ona je za rođendan dobila i masažu od Miroslava koji je hodao po njezinim leđima dok je ležala na kauču. "Da je rođendan svaki dan", komentirala je Jasmina.

