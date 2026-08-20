Đurđa iz 'Ljubav je na selu' pojavila se u Severininom spotu, a ovo joj nije prvi takav angažman

Gledatelji 'Ljubav je na selu' mogli su je prepoznati u spotu jedne od najvećih regionalnih glazbenih zvijezda – Severine.
Đurđa se pojavila u spotu za Severininu pjesmu 'Nisam kriva ja (Bezosjećajna)'.
Od 'Ljubav je na selu' do Severinina spota
Đurđu su gledatelji upoznali kao kandidatkinju popularnog RTL-ova showa 'Ljubav je na selu', no čini se kako joj pojavljivanje pred kamerama nije strano ni izvan reality formata.
Sada je osvanula u Severininom spotu za pjesmu 'Nisam kriva ja (Bezosjećajna)', čime je svom televizijskom iskustvu dodala i suradnju s jednom od najpoznatijih hrvatskih pjevačica.
Pojavila se i u projektu Seke Aleksić
Prije Severinina spota, Đurđa je sudjelovala i u promotivnom videu srpske pjevačice Seke Aleksić za njezin koncert u Areni Zagreb.