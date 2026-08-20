Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele Direktor Svemira Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Ljubav je na selu

Đurđa iz 'Ljubav je na selu' pojavila se u Severininom spotu, a ovo joj nije prvi takav angažman

Đurđa iz 'Ljubav je na selu' ponovno je privukla pažnju javnosti, no ovoga puta daleko od imanja i farmera

RTL.hr
20.08.2026 16:21
Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Gledatelji 'Ljubav je na selu' mogli su je prepoznati u spotu jedne od najvećih regionalnih glazbenih zvijezda – Severine.

Đurđa se pojavila u spotu za Severininu pjesmu 'Nisam kriva ja (Bezosjećajna)'.

Đurđa, Ljubav je na selu
Đurđa, Ljubav je na selu FOTO: Intagram

Od 'Ljubav je na selu' do Severinina spota

Đurđu su gledatelji upoznali kao kandidatkinju popularnog RTL-ova showa 'Ljubav je na selu', no čini se kako joj pojavljivanje pred kamerama nije strano ni izvan reality formata.

Sada je osvanula u Severininom spotu za pjesmu 'Nisam kriva ja (Bezosjećajna)', čime je svom televizijskom iskustvu dodala i suradnju s jednom od najpoznatijih hrvatskih pjevačica.

Pojavila se i u projektu Seke Aleksić

Prije Severinina spota, Đurđa je sudjelovala i u promotivnom videu srpske pjevačice Seke Aleksić za njezin koncert u Areni Zagreb.

đurđa ljubav je na selu ljubav je na selu
Ljubav je na selu

Sjećate li se Iris iz 'Ljubav je na selu'? Sa zavodnikom Josipom razmjenjivala je vatrene poljupce, a jedno bi danas ipak promijenila

Moglo bi te zanimati

Apsolutna modna ikona! Đurđa iz 'Ljubav je na selu' ne prestaje oduševljavati

Sanja Vejnović predstavila novu ljubav: Preslatka Đurđa odmah je osvojila srca, a priča iza nje je posebna!

Sjećate se Đurđe iz 'Ljubav je na selu'? Na društvenim mrežama aktivno dijeli svoje modne kombinacije koje su čista inspiracija

Sjećate li je se? Đurđa uživa nakon 'Ljubav je na selu': Svaki dan mijenja modne kombinacije, a i dalje solira

Željko u središtu rasprave! Kandidatkinje bez dlake na jeziku: 'On je ženskaroš'

Kao pas i mačka! Evo kako je izgledao susret Željka i Đurđe iz 'Ljubav je na selu' nakon dramatične svađe

Pročitaj na Net.hr
Pamtimo ga kao 'Sulejmana Veličanstvenog', a sad se pojavio u Sarajevu: Evo kako danas izgleda
Malo tko se sunča kao Heidi Klum: Toples joj je omiljeni način da pokaže zavidnu figuru
Zvijezda sadržaja za odrasle čeka drugo dijete s mužem koji joj je ujedno i polubrat
Upoznajte zagrebačku umjetnicu koja je osvojila New York: Radila je uz J.Lo i Jessicu Chastain
Zgodni ujak Jesse skinuo se za 63. rođendan: Zvijezda 'Pune kuće' pokazala gotovo sve
Jedna od najljepših glumica ponovno je slobodna, pukla veza s mlađim glazbenikom
Robert Plant slavi rođendan, a film o Zeppelinu otkriva priču iza mita
Alina iz 'Života na vagi' ne prestaje šokirati transformacijom: Pogledajte kako danas izgleda
Ella Dvornik prisjetila se oca Dine: Objavila je njegove izjave koje otkrivaju sve
Iva Alilović komentirala smrt Vedrane Rudan te zaključila da ne treba biti pokopana u Hrvatskoj