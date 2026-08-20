Đurđa iz 'Ljubav je na selu' pojavila se u Severininom spotu, a ovo joj nije prvi takav angažman

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga. Omogući

Gledatelji 'Ljubav je na selu' mogli su je prepoznati u spotu jedne od najvećih regionalnih glazbenih zvijezda – Severine.

Đurđa se pojavila u spotu za Severininu pjesmu 'Nisam kriva ja (Bezosjećajna)'.