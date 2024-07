Dušan iz 'Ljubav je na selu' za RTL.hr o novom stanu i obitelji: 'Sin je počeo hodati, a Maša je prava mezimica'

"Iz Londona će nas doći snimiti kako ovdje živimo... Snimiti će nas, koje volimo selo i poljoprivredu", priznao je Dušan uzbuđeno. Što se tiče planova za ljeto, Dušan je otkrio kako bi volio otići na more, no tek početkom rujna.

"I dalje često odlazim na selo kod sebe jer imam životinje... U stanu nam je dobro, no trebalo nam je vremena da se naviknemo na stepenice, na petom smo katu ili četvrtom ako ne brojimo visoko prizemlje... No, tamo smo već devet mjeseci tako da smo se polako naviknuli", rekao je Dušan.

"Malo ću odmarati, no većinom raditi. Svakako bismo voljeli otići kao obitelj na more pred kraj sezone, no to će biti moguće tek na kraju kada se malo spuste cijene i smanje gužve. To bi bilo svakako negdje bliže... Opatija, na primjer", rekao je Dušan za RTL.hr.

Podsjetimo, Dušan ima tešku životnu priču i zbog svega što je prošao, naučio se skromnosti. U petom razredu osnovne škole roditelji su ga, zajedno s bratom Vojislavom i sestrom Milanom, ostavili u Dječjem domu u Vrbina u Sisku jer im nisu mogli omogućiti da normalno pohađaju školu. Još mu je teže postalo nakon smrti majke i bake, ali u situaciji u kojoj se našao, naučio je brinuti za sebe i imanje.

