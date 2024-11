EKSKLUZIVNO Amra za RTL.hr otkrila da je u vezi: 'Upoznali smo se na malo čudan način'

"Upoznali smo se na malo čudan način, ali za sada sam zadovoljna", istaknula je. Kaže da se uvijek trudi biti realna. "Ne vjerujem u bajke, ali sretna sam. Koliko će to trajati, ne znam", rekla je Amra.

Ispričala je čime ju je njezin partner privukao. "Sviđa mi se što je visok i u potpunosti je ono što tražim. Ne bih baš previše govorila o njemu, ali čini sve da bih bila zadovoljna i podržava me. On je jako vrijedan i nježan. Možda drugima ulijeva malo straha, ali prema meni je baš onakav kakvog sam tražila. Pruža mi sve i štiti me", objasnila je.

Otkrila je odakle je njezin dečko. "Iz Hrvatske je, iz Osijeka i ima 34 godine", rekla je Amra.

Ispričala je i kako druženje s dragim usklađuje s akademskim životom. "Studiram pravo pa nemam baš vremena. Ubrzo polažem ispite", rekla je Amra.

